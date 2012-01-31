5 فیلم کوتاه آذربایجان غربی به جشنواره ملی حسنات راه یافت

علیرضا نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر این اساس در بخش انیمیشن فیلمهای "ما کی هستیم" به کارگردانی امین عزتی، مانند "هم برای هم" به کار گردانی مراد حق پرست،" سنگستان" به کار گردانی علی بانگین و "باران" و "هدیه" به ترتیب به کارگردانی آزاد جعفر پور و توحید توانای رشید از میان 52 اثر به بخش پایانی این جشنواره راه یافته اند.

وی ادامه داد: همچنین فیلم داستانی" آق گول یا دریاچه سفید" که به کارگردانی مهدی حیدری با موضوع دریاچه ارومیه تولید شده است از میان 281 اثر از سراسر کشور طبق نظر هیئت داوران در بخش مسابقه پذیرفته شد .

نورزی گفت: دومین جشنواره ملی فیلمهای کوتاه حسنات با هدف گسترش فرهنگ احسان و نیکوکاری و سنت خیراندیشی، همیاری، نوع دوستی و همدلی میان مردم و به ویژه جوانان از 14 الی 17 اسفندماه امسال مصادف با روز احسان و نیکوکاری اصفهان برگزار می شود .

رئیس حوزه هنری آذربایجان غربی در ادامه به برنامه های این حوزه در ایام دهه فجر اشاره کرد و افزود: همزمان با دهه فجر جشنواره منطقه ای نسلی از آفتاب با بیش از 10 عنوان رشته هنری، سومین جشنواره منطقه ایی نمایشنامه خوانی طلوع و نمایشگاه آثار تجسمی بانوان هنرمند استان در ارومیه برگزار می شود.

وی برگزاری مراسم عصر شعر انقلاب، اجرای نمایش خیابانی و ویژه برنامه موسیقی محلی عاشیقها و برگزاری برنامه ها و مسابقات فرهنگی و هنری را از دیگر برنامه ها در دهه فجر ذکر کرد.

انتشار کتاب دو سالانه هنرهای تجسمی آذربایجان غربی

نورزی از انتشار کتاب دوسالانه هنرهای تجسمی آذربایجان غربی در بهار سال آینده خبر داد و گفت: در این کتاب بهترین آثار خلق شده در زمینه هنرهای تجسمی به همراه هنرمندان خالق اثر در قالب تصویر از استان منتشر می شود .

وی یادآورشد: در این راستا تعداد 1330 عنوان در رشته های مختلف تجسمی از هنرمندان استان گردآوری شده است که آثار فاخر توسط داوران طی سال جاری انتخاب و جهت چاپ و ارائه در کتاب دوسالانه هنرهای تجسمی استان معرفی می‌شوند .

رئیس حوزه هنری آذربایجان غربی گفت: تهیه شناسنامه هنرهای تجسمی ـ معرفی آثار برجسته و هنرمندان این رشته و شناساندن استان آذربایجان غربی به عنوان یکی از قطبهای مهم هنرهای تجسمی کشور از اهداف مهم این طرح است که برای نخستین بار در استان اجرا می شود.