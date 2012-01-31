تسهیلات 6 درصدی برای نوسازی ماشین آلات فرسوده کشاورزی

شمس مولازاده در گفتگو با مهر درباره اقدامات صورت گرفته برای نوسازی ناوگان ماشین آلات فرسوده کشاورزی، گفت: در این رابطه معاونت تولیدات گیاهی برنامه هایی را در دست اجرا دارد که البته شرکت خدمات حمایتی نیز در صورت نیاز وارد عمل می شود.

وی ادامه داد: تا 2 هفته آینده مذاکراتی را با معاونت تولیدات گیاهی برای نوسازی ناوگان ماشین آلات فرسوده کشاورزی خواهیم داشت تا بتوانیم با همکاری یکدیگر گام های مؤثری را برداریم.

این مقام مسئول در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تصریح کرد: برای نوسازی ماشین آلات فرسوده کشاورزی اولویت ما استفاده از تولیدات داخلی است اما در صورتی که ماشین آلات و ابزارهای مورد نیاز را در داخل نداشته باشیم، از سایر کشورها خریداری می کنیم.

وی مطرح کرد: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در مناقصه های بین المللی شرکت کرده و ماشین آلات با کیفیت و قیمت مناسب را خریداری می کند.

معاون فتی و امور تولید شرکت خدمات حمایتی درباره افزایش قیمت ماشین آلات کشاورزی گفت: به طور قطع ماشین آلات کشاورزی با همان قیمتی که خریداری شود به کشاورز نیز فروخته می شود.

وی درباره میزان تسهیلات اختصاص داده شده به کشاورزان برای نوسازی ماشین آلات اعلام کرد: تسهیلات از سوی معاونت تولیدات گیاهی برای کشاورز در نظر گرفته شده است؛ در حال حاضر تسهیلات 6 درصدی برای این مهم اختصاص داده شده است.