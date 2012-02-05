لزوم پیگیری رویکرد "سرکه و عسل"/ گفتگو با ایران همچنان ترجیح دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، "ریچارد هاس" رئیس شورای روابط خارجی آمریکا درمصاحبه ای که بر روی وب سایت این مؤسسه منتشر شده، تأکید می کند: کنار آمدن با ایران هسته ای و یا اقدام به یک حمله پیشگیرانه علیه برنامه هسته ای ایران هزینه ها و خطرات زیادی دارد. این امر سبب می شود تا به دنبال راه حل ترکیبی افزایش تحریم‌ها و تجدید نظر در دیپلماسی باشیم.

وی با اشاره به دشوار بودن گفتگوها با ایران (که البته متأثر از رویکرد غرب به گفتگوهاست) و نتیجه گرفتن از این مذاکرات می گوید: با وجودی‌که تجربه تاریخی نشان داده که به نتیجه رسیدن با ایران در گفتگوها بسیار مشکل است با این وجود من با آزمایش و تجربه دوباره آن موافقم. اما نه صرفاً به عنوان یک عنصر در یک رویکرد کلی. ممکن است روشن شود که ایرانی‌ها ناگهان آماده می شوند تا در زمینه آنچه که انجام می دهند محدودیت هایی را بپذیرند.



ریچارد هاس در بخش دیگری از این مصاحبه با تکرار ادعاهای واهی واشنگتن علیه برنامه هسته ای صلح آمیز ایرانن مدعی است: ایران به طور بالقوه یکی از مهمترین مسائل در سیاست خارجی دولت باراک اوباما در سال 2012 و منافع ملی حیاتی ما خواهد بود. من نمی خواهم شاهد ایران هسته ای باشم اگر ایران به تسلیحات هسته ای دست پیدا کند این کشور سیاست های بسیار تهاجمی خواهد داشت. اما اگر فشارهای اقتصادی به ایران ادامه پیدا کند سبب خواهد شد که این کشور به گفتگوها نگاه تازه ای بیندازد اما مشکلی که ما داریم نمی دانیم که آیا در رهبری سیاسی در ایران نظر واحدی در این باره وجود دارد یا خیر. مسئله دیگری که وجود دارد ایران ظاهراً از گفتگوها برای حل مسئله استفاده نمی کند بلکه می خواهد با استفاده از آن زمان بخرد.



هاس می گوید: بر این باورم که آمریکا و جامعه جهانی باید یک بعد دیپلماتیک را به اعمال تحریم‌ها معرفی کنند و از سیاست عسل و سرکه استفاده کند. سرکه؛ تحریم های اقتصادی و عسل مذاکرات است. لذا من با گفتگوها و فشار با افزایش تحریم‌ها توامان موافقم و حتی خودمان را باید برای یک اقدام نظامی احتمالی هم آماده کنیم. ما باید تمامی مسیرها را هم زمان طی کنیم. همچنین می توانیم شیوه های دیگری مانند ویروس های کامپیوتری را برای ناامید کردن ایران از برنامه هسته ای بکار بگیریم.

وی در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره گفتگوهای مستقیم ایران و آمریکا می گوید: من به گفتگوهای محرمانه و خصوصی اعتقادی ندارم. هیچ دلیلی برای گفتگوهای محدود بین این دو کشور نمی بینم من با گفتگوهای 1+5 موافقم زیرا که موضوع هسته ای ایران مسئله ای بین تهران و واشنگتن نیست بلکه این موضوعی است که به جامعه جهانی مرتبط است.