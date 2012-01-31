هدف اسرائیل از تهدید خواندن ایران انحراف افکار عمومی از شهرک سازی است

به گزارش خبرگزاری مهر، هاآرتض در تحلیلی نوشت: گروه چهارجانبه برای اسرائیل و فلسطینی ها ضرب الاجلی تعیین کرد تا مواضع خود را درباره مرزها و امنیت ارائه بکنند این مهلت در روز 26 ژانویه پایان یافت به گونه ای که هرگز چنین مهلتی اعلام نشده بود.

در ادامه این روزنامه می نویسد: طرح گروه چهارجانبه که آوردن طرف ها به پای میز مذاکره بود به گورستان فرصت های از دست رفته پیوست. مواضع عمومی که هفته گذشته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر از طریق فرستاده خود "اسحاق مولخو" طی گفتگوها در اردن اعلام کرد وی با این موضع گیری تلاش کرد تا علناً فلسطینی ها را مسئول شکست گفتگوها معرفی کند.

نویسنده این مقاله می نویسد: ممکن است نتانیاهو به این نکته واقف باشد که استنکاف وی برای عدم ارائه نقشه ای بر اساس مرزهای 4 ژوئن 1967 و یک پیشنهاد واقعی تبادل زمین دستورالعملی مطمئن برای ادامه توقف در گفتگوهاست. هر انسان عاقلی می داند که یک "برنامه ارضی" که به فلسطینی ها ارائه شد، دامنه و کیفیت کمتری از یک یا دو نخست وزیر قبلی ایهود باراک و ایهود اولمرت دارد. برنامه ای که محکوم به شکست دیپلماتیک است و در نهایت منجر به وخامت اوضاع امنیتی خواهد شد. این روند سبب شده تا روند دیپلماتیک که هدفش تضمین موجودیت اسرائیل به عنوان یک دولت دموکراتیک و یهودی است به اشتباه به حاشیه گفتمان های سیاسی و رسانه ای رانده می شود.

در ادامه این مطلب آمده است: نتانیاهو با کمک ایهود باراک ایران را یک تهدید اتمی جلوه داده تا توجهات را از سیاست شهرک سازی و دائمی سازی اشغال منحرف کند. وی از اقدام باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای "پیش اشغال" دور بعد کاخ سفید و ترس اوباما از قدرت یهودیان نیز بهره برداری می کند.

هاآرتض می نویسد: احزاب رقیب در جناح های میانه و چپ، بطور یکجانبه سیاست قطع همکاری را در مسئله فلسطین پذیرفته اند. کادیما با مبارزات داخلی خود دست به گریبان است و حزب کار هم ترجیح می دهد تا به مسائل اجتماعی تمرکز کند.

در پایان این مطلب آمده است: پایان تاریخ گفتگوها بر اساس راه حل دو دولت هم نشانی شرم آور برای امنیت اسرائیل است و درک اینکه چگونه جامعه ای که به شیوه‌ای مؤثر بی عدالتی اجتماعی را در راس دستور کار خود قرار داده در اقدام جنائی رهبران ملی مذهبی قربانی شده سخت است.