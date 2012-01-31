سرانه فضای کتابخانه ای در دهگلان به هفت متر مربع می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، بهاءالدین قرآنی شامگاه دوشنبه در پنجمین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان دهگلان اظهار داشت: در حال حاضر زیربنای کتابخانه های عمومی نهادی در این شهرستان تنها 175 متر مربع است که با ساخت کتابخانه های مذکور این زیربنا به چهار هزار و 385 متر مربع افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه شاخص سرانه زیربنای فضای کتابخانه های عمومی نهادی در دهگلان فقط 22 سانتیمتر مربع به ازای هر 100 نفر جمعیت است، گفت: با ساخت چهار کتابخانه جدید این میزان به بیش هفت متر مربع می رسد که در صورت تحقق این مهم بیشتر از میانگین کشوری است.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی دهگلان بیان کرد: این کتابخانه ها در شهرهای دهگلان، بلبان آباد و همچنین روستاهای باشماق و بلدستی قرار دارند که زمین مورد نیاز برای ساخت آنها توسط مسئولان و مردم اهداء شده است و زمینه برای اجرای عملیات ساخت و ساز نیز هم اکنون فراهم شده است.

قرآنی در ادامه با اشاره به اینکه هم اکنون عملیات ساخت کتابخانه مرکزی دهگلان آغاز شده است، افزود: ساخت سایر کتابخانه ها نیز به زودی آغاز می شود و انتظار می رود که با تخصیص به موقع اعتبار مورد نیاز زمینه برای بهره برداری از این پروژه در کوتاهترین زمان ممکن فراهم شود.

وی در پایان اضافه کرد: شهرستان دهگلان دارای یک کتابخانه عمومی نهادی و شش کتابخانه عمومی مشارکتی است که این تعداد کتابخانه متناسب با نیاز شهرستان نیست و به همین دلیل باید سرعت لازم در احداث و بهره برداری از کتابخانه های جدید مورد توجه قرار گیرد.

