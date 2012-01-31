برپایی "شهرک عفاف و حجاب" / تجلیل از زنان فعال سیاسی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر،آذر نظری با بیان اینکه موضوع حجاب و عفاف یکی از مولفههای تحکیم بنیان خانواده است، اظهار کرد: در این نمایشگاه، تلاش میشود از طریق نمایش تصاویر درغالب نرم افزار، کلیپ، ارایه کتاب و همچنین بستههای فرهنگی و لوحهای فشرده، سطح آگاهی جامعه به ویژه خانوادهها را در موضوع حجاب و عفاف افزایش دهیم.
وی از برپایی "شهرک عفاف و حجاب" به عنوان یکی از برنامههای امور بانوان استانداری در دهه فجر خبر داد و گفت: همچنین در این دهه از زنان ایثارگر و جانباز تجلیل میشود.
نظری، تجلیل از زنان فعال سیاسی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، برگزاری همایشهای مختلف ویژه بانوان از جمله همایش "نقش زنان در انقلاب اسلامی"، "میثاق با ولایت" و"یک گام تا ظهور" را از برنامههای دیگر این دفتر در دهه فجر برشمرد.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری تهران با اشاره به برپایی نمایشگاه "تاریک خانه انقلاب" در اسلامشهر نیز خاطرنشان کرد: برپایی دالان "حرفهای شنیدنی" نیز از جمله برنامههایی است که برای جوانان به ویژه بانوان در این ایام در نظر گرفته شده است.
به گفته وی، برگزاری نشستهایی با موضوع عفاف و حجاب، کارگاههای آموزشی با موضوع خانواده نیز از دیگر برنامههای دهه فجر برای بانوان است.
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