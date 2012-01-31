مراقب گریه باش در جشنواره تئاتر فجر/ سونات در موسیقی

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش مراقب گربه باش، به نویسندگی فاطمه مکاری و کارگردانی صاحب آهنگر به مرحله مسابقه سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر راه یافت.

با پیگیریها و رایزنیهای انجام پذیرفته، سرانجام این گروه توانست به مرحله نهایی بخش مسابقه ایران سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر راه یابد.

این نمایش 20 بهمن ماه در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر تهران به روی صحنه می رود.



سونات در جشنواره بین المللی موسیقی فجر



گروه موسیقی سونات، وابسته به حوزه هنری مازندران به بخش مسابقه سی امین جشنواره بین المللی موسیقی فجر راه یافت.

گروه موسیقی کلاسیک (کر) آواز جمعی به سرپرستی محسن بافنده، از هنرمندان فعال این مرکز توانست با دیگر گروههای راه یافته به بخش مسابقه این جشنواره به رقابت بپردازد.

گروه موسیقی سونات، تنها گروه شهرستانی راه یافته به این مرحله است.