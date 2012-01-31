صالحی از آفریقا به تهران بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی که در راس هیئتی به عنوان عضو ناظر در هجدهمین اجلاس سران اتحادیه آفریقا به آدیس بابا پایتخت اتیوپی رفته بود، پس از شرکت در این اجلاس و دیدار با روسای جمهور و وزیران امور خارجه کشورهای مختلف، بامداد امروز سه شنبه به کشور بازگشت.

مدیر کل خاورمیانه و شمال آفریقا و همچنین مدیر کل آفریقای وزارت امور خارجه و جمعی از مشاوران مسئولان تشریفات روابط عمومی وزارت امور خارجه، صالحی را در سفر به اتیوپی همراهی می کردند.

هجدهمین اجلاس سران اتحادیه آفریقا یکشنبه با شعار ارتقاء تجارت درون آفریقایی در آدیس بابا گشایش یافت و طی آن رئیس جمهور بنین به عنوان رئیس دوره ای اتحادیه آفریقا انتخاب شد.

یکی از جلوه های ویژه هجدهمین اجلاس اتحادیه آفریقا غیبت رهبران دیکتاتور لیبی، مصر و تونس در این اجلاس بود که مسئولان جدید این 3 کشور در راس هیئت های آنها به این اجلاس آمده بودند.

صالحی در پایان حضور خود در آدیس بابا در جمع کارکنان سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتیوپی و خانواده های آنها حاضر شد و با بیان اینکه آینده روشنی در انتظار ملت و کشورمان است، حضور در اتیوپی و حضور در نشست سران آفریقا را اینگونه توصیف کرد: حضور ما در اجلاس سران اتحادیه آفریقا حضور پروتکلی است و نشان از اهمیتی است که جمهوری اسلامی ایران به توسعه و تعمیق روابطش به آفریقا می دهد و همچنین فرصتی بود تا در حاشیه این اجلاس بتوانیم با تعداد قابل توجهی از مسئولان سایر کشورها گفت و شنود جداگانه داشته باشیم.

وی با تاکید به سفیر کشورمان در اتیوپی در خصوص پیگیری وعده های متقابل گفت: نگذاریم عدم تحقق وعده ها منجر به عدم اعتماد در طرف مقابل شود.