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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۴۴

شیر بنزین مغز است

شیر بنزین مغز است

نتایج تحقیقات دانشمندان آمریکایی حاکی از آن است که شیر همانند "بنزین" مغز نقش مهمی در پیشگیری یا آهسته کردن فرایند زوال نورولوژیکی ایفا می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نوشیدن حداقل یک لیوان شیر در روز ذهن و عملکرد حافظه را بهبود می بخشد و می تواند از زوال نورولوژیکی پیشگیری کرده یا فرایند آن را آهسته کند.

دانشمندان دانشگاه "ماین" به منظور دستیابی به این نتایج، کارایی مغزی بیش از 900 مرد و زن بین 23 تا 98 سال را با تجویز تستی که در آن 8 پارامتر کلیدی مختلف را ارزیابی می کرد اندازه گیری کردند.

این محققان دریافتند کسانی که شیر یا فراورده های لبنی بیشتری مصرف می کردند به طور قابل توجهی نتایج بهتری به دست آوردند.

به خصوص، نسبت به کسانی که شیر نمی نوشیدند، افرادی که این نوشیدنی را مصرف می کردند 5 برابر با خطر کمتری در انجام اشتباه تستها مواجه بودند.

براساس گزارش eMaxHealth، نتایج این یافته ها به بیانی ساده نشان می دهد که یک تغییر ساده در سبک زندگی و روش تغذیه می تواند به یک فرصت بزرگ برای به تاخیر انداختن یا پیشگیری از اختلال در عملکرد نورونها تبدیل شود.

کد مطلب 1521506

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