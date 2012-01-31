23 هزار عنوان کتاب در کتابخانه های دیجیتالی همدان قابل دسترسی است

فاضل عبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یک برنامه سخت افزاری نیز در کتابخانه عمومی استان همدان و کتابخانه های روستایی نصب شده که بیش از 10 هزار عنوان مقاله علمی و سیاسی و اجتماعی سال های اخیر در آن وجود دارد.

عبادی افزود: تمام کتابخانه های عمومی استان به اینترنت پرسرعت مجهز شده و شبکه های مختلفی نظیر کتابخوانان حرفه ای راه افتاده که افزون بر 400 هزار عنوان اطلاعات کتاب در آن وجود دارد.

52 هزار نفر در کتابخانه های همدان عضو هستند

عبادی با اشاره به اینکه 52 هزار نفر در کتابخانه های همدان عضو هستند، گفت: این رقم نسبت به چهارسال گذشته سه برابر شده است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان همدان با اشاره به اینکه کتابخانه تخصصی کانون پرورش فکری کودکان نوجوان، کتابخانه های دانشگاهی، 900 کتابخانه مدارس و کتابخانه های حوزه علمیه علاقمندان کتاب و کتابخوانی را به خود جذب کرده اند،عنوان کرد: 650 هزار عنوان کتاب در کتابخانه های عمومی استان موجود است.

وی با تاکید بر اینکه برای بهره گیری بهینه از محتویات کتاب ها استفاده از فناوری نوین در کتابخانه ها از برنامه های جدی این اداره کل است، گفت: در حال حاضر 63 باب کتابخانه تحت پوشش نهاد کتابخانه عمومی استان همدان است.

10 درصد جمعیت روستایی همدان از کتابخانه عمومی بهره مند هستند

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان همدان در ادامه با بیان اینکه تنها 10 درصد جمعیت روستایی همدان از کتابخانه عمومی بهره مند هستند، گفت: بیش از 49 درصد جمعیت استان همدان را ساکنان روستاها تشکیل می دهند.

وی با اشاره به اینکه دو درصد اعتبارات فرهنگی استان همدان برای احداث، تعمیر و تجهیز کتابخانه های روستایی استان همدان اختصاص یافته است، اظهار داشت: تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.