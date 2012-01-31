نمین به شبکه جهانی "هزار شهر، هزار زندگی" پیوست

سید تقی در یتیم روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به علت نبود ترافیک، عدم آلودگی هوا و زیست محیطی، بالا بودن سطح امید به زندگی و... این شهرستان به شبکه جهانی "هزار شهر، هزار زندگی" پذیرفته شد.

وی با تاکید به اهمیت رعایت مولفه های شهرنشینی برای داشتن شهری سالم تصریح کرد: با رعایت اصول شهرنشینی و تلاش برای داشتن شهری سالم از هر جهت می توان به افزایش سطح امید به زندگی در میان شهروندان امیدوار بود.

فرماندار نمین کاهش استفاده از سوختهای فسیلی، برخورداری از هوای سالم، سلامت جسمی و روحی و روانی شهروندان، وضعیت مطلوب معابر، سرانه فضای سبز و فضاهای ورزشی را از مهمترین معیارهایی انتخاب شهر سالم برشمرد.

به گفته وی سرانه آموزشی و درمانی، سطح تحصیلات شهروندان و در نهایت به کارگیری بهینه تمام امکانات شهری در فضایی شاداب از دیگر شاخصهای تعیین شده برای این انتخاب است.

پیش از این نیز فرماندار مشگین شهر نیز از پیوستن این شهرستان به شبکه "هزار شهر، هزار زندگی" خبر داده بود.

فتح آقا محمد اوغلی علت این انتخاب را مدیریت مناسب پسماند و بهداشت محیط شهری عنوان کرده بود.

هم اکنون بیش از 70 شهر در سراسر کشور جزو این شبکه جهانی است که پس از مشگین شهر، شهرستان نمین دومین شهر استان اردبیل در این شبکه جهانی است.