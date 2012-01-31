نوسازی 238 کلاس خشت و گلی/ راه اندازی میز خدمت در ثبت احوال

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل تجهیز و نوسازی مدارس استان همدان گفت: تا دو سال آینده 238 کلاس خشت و گلی در استان همدان نوسازی می شود.

ابراهیم امینی فربا بیان اینکه برای نوسازی این تعداد کلاس حدود 12 میلیارد تومان نیاز است، گفت: نوسازی کلاسهای خشت و گلی در گرو تخصیص اعتبار است.

امینی فر تاکید کرد: برای نوسازی هر کلاس با محوطه سازی و امکانات کامل 50 میلیون تومان نیاز است.

وی با بیان اینکه در سالجاری 570 پروژه با اعتباری افزون بر 39 میلیارد تومان در دست اجرا است، گفت: 14 میلیارد تومان از این اعتبار از اعتبارات استانی بوده و مابقی از محل اعتبارات تخریب و بازسازی ملی است.

مدیرکل تجهیز و نوسازی مدارس استان همدان با بیان اینکه از این تعداد پروژه 280 مورد احداثی و 290 مورد تکمیلی است، گفت: در مهر ماه امسال 603 کلاس با اعتبار 26 میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

وی از ساخت دو مجتمع آموزشی در ناحیه یک و دو همدان خبر داد و گفت: هر یک از این مجتمعها دارای 9 هزار و 800 متر زیربنا است و برای بهره برداری هر یک هفت میلیار تومان اعتبار نیاز است.

دو هزار و 151 طرح عمرانی در همدان در حال اجرا است

معاون عمرانی استاندار همدان گفت: دو هزارو 151 طرح عمرانی برای توسعه و پیشرفت استان همدان در حال اجرا است.

خسرو سامری افزود: سه هزار و 800 میلیارد ریال اعتبار از محل منابع ملی و استانی برای اجرای طرح های عمرانی استان همدان پیش بینی شده است.

وی اضافه کرد: از بین طرح های عمرانی در حال اجرا، 100 طرح مهم نظیر راه آهن، آزاد راه، آبرسانی از سد تالوار و بهسازی فرودگاه شناسایی شده و با پیگیری های بیشتر در حال انجام است.

معاون عمرانی استاندار همدان با بیان اینکه طرح های مربوط به صنعت ساختمان با قوت در حال پیگیری است،گفت: بخش صنعت و معدن و ساختمان سهم به سزایی از 370 طرح سرمایه گذاری این استان را از آن خود کرده است.

سامری افزود: طرح های بخش صنعت و معدن و ساختمان به تصویب مشاور رسیده و در سازمان سرمایه گذاری به دنبال جذب سرمایه گذار است.

بیش از هشت هزار کنتور خراب آب در همدان تعویض شد

معاون خدمات و امور مشترکین آب و فاضلاب استان همدان گفت: در 9 ماهه اول سال جاری هشت هزار و 91 کنتور خراب آب در همدان تعویض شده است.

سعید عبدالله زاده افزود: 274هزار و 109 اشتراک آب در استان همدان وجود دارد که از این میزان اشتراک هشت هزار و 91 کنتور خراب تعویض شده است.

وی اظهار داشت: در این مدت 13 هزار و 938 فقره انشعاب آب و 11 هزار و 519 فقره انشعاب فاضلاب در استان همدان توسط این شرکت واگذار شده است.

راه اندازی میز خدمت در ثبت احوال همدان

مدیرکل ثبت احوال استان همدان از استقرار میز خدمت در اداره کل ثبت احوال استان همدان خبر داد.

عبدالله مقصودی فر اظهار داشت: در میز خدمت به تمام درخواست‌ها و نیازهای مراجعان در کمترین زمان پاسخ داده می شود و از این پس ارباب رجوع دیگر در طبقات اداره سرگردان نخواهند شد.

مدیرکل ثبت احوال استان همدان عنوان کرد: این امر در راستای خدمت‌رسانی مطلوب به جامعه زیر پوشش، طرح تکریم ارباب رجوع، جلب رضایت مشتری، دسترسی سریع و آسان مردم به خدمات، سهولت دسترسی مراجعان به خدمات و تعهدات سازمان‌ها انجام می شود.

وی اضافه کرد: میز خدمت اداره کل ثبت احوال استان همدان در ساختمان اداری این اداره کل راه‌اندازی شده است.

مقصودی‌فر تأکید کرد: اطلاع‌رسانی مناسب برای استقرار چرخه مناسب پاسخگویی به خواسته‌های مراجعان به ادارات تابعه ثبت احوال استان انجام شده است.

14 هزار نفر از مددجویان همدان از مزایای بیمه ایرانیان بهره مند شدند

معاون امور حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همدان گفت: 14 هزار و 700 نفر از مددجویان زیر پوشش این نهاد از مزایای طرح دفترچه بیمه ایرانیان با مشارکت امداد و سازمان خدمات درمانی بهره مند شده اند.

حسن رضایی افزود: با تعامل این نهاد با سازمان خدمات درمانی مبنی بر معرفی افراد نیازمند و فاقد هرگونه دفترچه خدماتی چهار هزار و 770 خانواده در استان همدان در 9 ماهه امسال دفترچه بیمه ایرانیان دریافت کردند.

وی اظهار داشت: 50 درصد از هزینه دفترچه های بیمه ایرانیان از محل هدفمند کردن یارانه ها توسط سازمان خدمات درمانی و بقیه با مشارکت خانواده و میزان تخفیفاتی که از سوی کمیته امداد امام اعمال می شود، صورت گرفته است.

رضایی اضافه کرد: در سال گذشته نیز تعداد 19 هزار و 800 نفر با اعضای خانواده خویش از مزایای بیمه ایرانیان بهره مند شدند که کاهش آمار سال جاری نسبت به سال قبل ناشی از فراگیر شدن استفاده نیازمندان از خدمات بیمه ایرانیان بوده است.