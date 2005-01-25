ديدار وزير كار و تامين اجتماعي ارمنستان با رئيس مجلس شوراي اسلامي

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين ديدار ابتدا آقاي حداد عادل با اشاره به اشتراكات تاريخي ، فرهنگي و جغرافيايي دو كشور، از روند رو به رشد روابط تهران – ايروان ابراز خرسندي كرد و افزود: ما معتقديم كه بايد حداكثر تلاش خود را جهت افزايش روابط ، در راستاي منافع ملي دو طرف بكار گيريم.

وي با ابراز اين مطلب كه ارامنه، اقليتي صنعتگر، شريف، هنرمند و درستكارند افزود: در جمهوري اسلامي ايران خوشبختانه هيچ مشكلي از لحاظ رعايت حقوق اجتماعي براي هموطنان ارمني وجود ندارد و آنها در كنار برادران و خواهران مسلمان خود صدها بلكه هزاران سال است كه همزيستي خوبي دارند.

رئيس مجلس شوراي اسلامي همچنين با يادآوري اصول (13) و (84) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران گفت: اقليت‌هاي ديني در مجلس شوراي اسلامي 5 نماينده دارند كه از اين تعداد 2 نفر نماينده ارامنه بوده و همكاران ارمني همانند ديگر نمايندگان مسلمان از حقوق و تكاليف يكساني برخوردارند.

وي همچنين با ابراز اين مطلب كه انديشمندان ، زبان شناسان و ايران شناسان ارمني از جايگاه ويژه‌اي در نزد فرهيختگان ايراني برخوردارند افزود: ما معتقديم ايران يكي از مراكز مهم ايران شناسي در منطقه است.

حداد عادل در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به تحولات بين‌المللي و مشكلات منطقه اظهار اميدواري كرد كه مسئله قره‌باغ با درايت و حكمت طرفهاي درگير به شكلي مسالمت آميز حل شود و با استقرار آرامش كامل در قره‌باغ ، صلح و ثبات كل منطقه از استحكام بيشتري برخوردار شود.

وي همچنين تصريح كرد: متاسفانه بعضي از قدرت‌هاي بين‌المللي و كشورهاي بزرگ تحمل خودكفايي كشورهاي كوچكتر را ندارند و خواستار وابستگي دائمي اين كشورها به خود هستند ولي دو دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان توانسته‌اند با شناخت نيازها و توانمندي‌هاي خود ، راههاي زيادي براي همكاري، در مقابل خود بگشايند.

حداد عادل وجود توافقنامه‌هاي گوناگون فيمابين دو كشور را تسهيل كنندة روابط ارزيابي كرد و بر حمايت مجلس شوراي اسلامي از اين توافقنامه‌ها تاكيد كرد.

در ادامة اين ديدار آغوان وارتانيان ، وزير كار و تامين اجتماعي ارمنستان نيز با ابراز خرسندي از سطح بالاي روابط سياسي و تجاري تهران – ايروان، جمهوري اسلامي ايران را كشوري بزرگ و قدرتمند و شريكي با ثبات توصيف كرد و افزود: ايران با تاريخ تمدن چند هزار ساله، همواره از چالش‌هاي گوناگون سربلند بيرون آمده و هيچ تهديدي نمي‌تواند جمهوري اسلامي ايران را منفعل نمايد.

وزير كار و تامين اجتماعي ارمنستان در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به احداث خط لولة گاز و سد و نيروگاه بر رود ارس كه با همكاري دو كشور انجام شده افزود: ما همواره از همكاري و تعامل دو كشور استقبال مي‌كنيم و آماده‌‌ايم تا از تجارب جمهوري اسلامي ايران در زمينه‌هاي مختلف بهره ببريم.

وي در پايان سخنانش اظهار اميدواري كرد كه با برگزاري انتخابات آتي رياست جمهوري در ايران، كشورمان گامي بلند در راستاي ترقي و توسعه هر چه بيشتر بردارد.

شايان ذكر اينكه در اين ملاقات آقاي خالقي ، وزير كار و امور اجتماعي و آقايان بهرامي رئيس كميسيون اجتماعي و وارتان نايب رئيس گروه دوستي پارلماني ايران و ارمنستان حضور داشتند.