به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «حرفی از هزاران» شامل مجموعه مقالات، گفتگوها و سخنرانیهای علیاکبر ولایتی است که در سالهای پس از پیروزی انقلاب و در محافل و مجالس مختلف ارائه شده است و از سوی موسسه انتشارات امیرکبیر همزمان با ایام دهه فجر امسال منتشر خواهد شد.
در این کتاب موضوعات متفاوتی چون فرهنگ و تمدن اسلام و ایران، اسلام در جهان معاصر، بیداری اسلامی، هشت سال دفاع مقدس و ... مورد بررسی قرار گرفته است که در حجمی معادل 1080 صفحه و در قیمت 18000 تومان منتشر میشود.
این کتاب از سال 1386 و با کوشش مهدی کرمی در دست گردآوری و تدوین قرار گرفته و ویرایش آن نیز از سوی آزیتا ارشادی انجام گرفته است.
این ناشر همچنین به تازگی مجلد 31 از مجموعه 110 جلدی «آفتاب» تدوین علی اکبر ولایتی را با موضوع زندگی خاقانی منتشر کرده است.
ولایتی در این مجموعه کتاب که با موضوع بررسی زندگی و احوال آفرینندگان فرهنگ و تمدن اسلام و ایران نگارش یافته جدای از معرفی هر فرد و نوع فعالیتی وی که منجر به معروفیت وی در تاریخ شده است، به بررسی موقعیت مکانی و جغرافیایی فرد و نیز تاثیر و تاثر وی در ارتباط با جامع پیرامون خود و نیز بررسی آثار بر جای مانده از هر یک آنها میپردازد.
ریاست گروه اسلام معاصر ـ بنیاد دائرﻩ المعارف اسلامی از سال ۱۳۷۷، عضو هیئت امنای بنیاد دایره المعارف اسلامی برای سه دوره، عضو شورای عالی سیاست گذاری دایره المعارف دفاع مقدس و عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال ۱۳۶۸ تاکنون بخشی از سمتهای فرهنگی ولایتی تا کنون به شمار میرود.
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