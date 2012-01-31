ارتقای دانش ضرورت جامعه مداحی/بیمه مداحان نیازمند بودجه 4 برابری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام دکتر سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی صبح سه شنبه 11 بهمن ماه در نشست علمی مداحان سراسر کشور که در هتل هویزه تهران برگزار شد، با قرائت آیه تطهیر گفت: اسلام و بویژه تشیع در جهان دارای اوج نشینی و قله نشینی در نگاه دولت ها و ملت ها است.

وی افزود: جوانان کشورهایی که در آنها بیداری اسلامی صورت گرفته اکنون در کشور ما هستند، چون رهبر دینی جهان اسلام آنها را فراخوان داده است و آنها هم به این فراخوان لبیک گفتند و آمده اند که خط بگیرند و ثابت کردند که گوش به فرمان رهبر واحد هستند.

خاموشی با طرح این پرسش که چرا رهبر و ولی ما با جوان های این کشورها صحبت کردند، تصریح کرد: چون رابطه ما با قلب و جان مردم حتی مردم غرب است. ما پیام بلندی داریم که اگر دنیا بخوبی و درستی از آنها مطلع شوند، از ما تبعیت می کنند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه پیرامون مرامنامه ستایشگری گفت: یکی از الزامات جامعه مداحان ارتقای علم و دانش است که به تبع آن حتما باور هم کسب می شود. اوج احساس و عواطف را باید اول شما خودتان برسید و بعد منتقل کنید. ارتقای علمی را خود این خانواده باید تدبیر کند.

وی با بیان اینکه کیفیت و هنر انتقال هم جزء الزامات جامعه مداحی است، تصریح کرد: برخی مادحین حوزه تأثیر فراملی پیدا کردند و رقابت ممدوح در میان افراد این جامعه راه خیلی خوبی است. از الزمات دیگر آشنایی با محیط و پیرامون است اینکه یک تشکل در یک نقطه از جهان چقدر تأثیرگذار است را باید درک کنیم. امروز در جهان هیئت امام حسین(ع) به عنوان تأثیرگذار قطعی پذیرفته شده چون تأثیرگذار است باید دقت بیشتری داشت.

خاموشی در پایان با بیان اینکه ساختمانی برای بنیاد دعبل خزاعی تهیه شده است، اظهار داشت: از دولت و مجلس به خاطر کمک های صورت گرفته تشکر داریم اما زمینه کمک و توجه بیشتر وجود دارد. برای بیمه مداحانی که بیمه نیستند لازم است بودجه فعلی 4 برابر شود و از مجلس می خواهم بیشتری داشته باشند. در مجموع ساماندهی در جامعه مداحان در شهرهای مختلف صورت گرفته و باید تلاش شود همدلی و همراهی بیشتری در این جامعه صورت گیرد.