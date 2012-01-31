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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۳۲

امیری در گفتگو با مهر:

اکران 80 اثر سینمایی در قشم آغاز شد

اکران 80 اثر سینمایی در قشم آغاز شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قشم گفت: اکران 80 اثر سینمایی همزمان با جشنواره بین المللی فیلم رشد در قشم آغاز شد.

وحید امیری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن قدردانی از تلاش آموزش و پرورش قشم که با همکاری این اداره در اولین دوره جشنواره بین المللی فیلم رشد گام برداشته این حرکت را موجب توسعه فرهنگی در عرصه سینمایی شهرستان عنوان کرد.

وی ادامه داد: بیش از 80  اثر سینمایی در بخش های کوتاه و بلند اعم از ملی و بین المللی به نمایش گذاشته می شود.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان قشم بهره مندی دانش آموزان قشمی را از این جشنواره، فرصتی مغتنم جهت افزایش توانمندیهای فکری و هنری آنان دانست.

امیری با اشاره به اینکه اولین حرکت سینمایی در سالن آمفی تئاتر آیینه برگزار قشم می شود اظهار امیدواری کرد که برای برون رفت از ضعف در حوزه هنر سینمای شهرستان، به زودی شاهد راه اندازی سینما در شهرستان قشم باشیم.

وی عنوان کرد: آثار سینمایی تا پنجشنبه در مجتمع فرهنگی هنری خلیج فارس از طرف آموزش و پرورش قشم با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اکران می شود. 

کد مطلب 1521512

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