به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی بنایی شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تبریک فرا رسیدن ایام الله دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: دهه فجر و جشن‌های انقلاب متعلق به مردم است و هیچ گروه و یا شخصی نمی‌تواند آن را منحصر به خود کند از همین رو برگزاری جشن‌های دهه فجر در واقع خدمت به مردم است.



وی با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصولگرایان باید از رهنمودهای آیت الله مهدوی کنی حداکثر استفاده را ببرند، افزود: حضور حداکثری در پای صندوق‌های رأی با وحدت و یکپارچگی محقق خواهد شد و در این راستا اصولگرایان باید با وحدت وارد صحنه انتخابات شوند.



عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس ادامه داد: همگان تأکید دارند که وحدت اصولگرایان با محوریت آیت الله مهدوی کنی حاصل می‌شود و همه باید در این مسیر تلاش خود را انجام دهند.



وی عنوان کرد: تفرقه و دودستگی در کشور موجب سایش و رنجش مردم خواهد شد که این امر به مصلحت نظام نیست.



تبلیغات زود هنگام کاندیدا خلاف قانون است



نمانیده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تبلیغات زود هنگام نمایندگی مجلس شورای اسلامی خلاف قانون است افزود: اگر دستگاه اجرایی و نظارتی وظایف خود را به درستی انجام دهند چنین اقدام‌هایی صورت نخواهد کرفت.



حجت الاسلام بنایی عنوان کرد: قوه قضائیه ستادهای پیشگیری در این خصوص در استان‌ها دایر کرده تا در صورت مشاهده تخلفات به آن رسیدگی و برخورد کند.