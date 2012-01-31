33 هزار و 593 هکتار از اراضی کرمانشاه زیر پوشش آبیاری تحت فشار است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اشرف منصوری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: کل مساحت اراضی استان کرمانشاه در قبل از انقلاب به 723 هزار و 468 هکتار می رسید که این رقم بعد از پیروزی انقلاب به 946 هزار و 575 هکتار رسیده است نشان دهنده رشد 30 درصدی در این حوزه دارد.

رئیس جهاد کشاورزی استان کرمانشاه افزود: در حال حاضر بیش از 690 هزار و 638 هکتار اراضی دیم کشاورزی در استان کرمانشاه داریم

منصوری تاکید کرد: سالانه در استان کرمانشاه بیش از سه میلیون و 255 هزار و 664 تن انواع محصولات زراعی در استان کرمانشاه تولید می شود که نسبت به قبل از انقلاب رشدی در حدود 725 درصد را نشان می دهد.

وی گفت: در قبل از انقلاب سالانه تنها 129 هزار تن چغندرقند تولید می شد که این رقم در حال حاضر به بیش از 423 هزار و 500 تن رسیده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه افزود: در بخش تولید سیب زمینی استان کرمانشاه نسبت به قبل از انقلاب در تولید این محصول کلیدی، رشد 897 درصدی را نشان می دهد.

منصوری تاکید کرد: سالانه بیش از 368 هزار تن تولیدات باغی در استان کرمانشاه تولید می شود که نشان دهنده رشد 1214 درصدی این تولیدات نسبت به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی دارد.

رئیس جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: در قبل از انقلاب تنها 254 هزار و 22 راس دام سبک در استان کرمانشاه داشتیم که این رقم در حال حاصر به بیش از دو میلیون و 752 هزار و 316 راس رسیده است که نشان دهنده، رشد 983 درصدی آن است.

وی افزود: در قبل از انقلاب کمتر از 65 هزار و 473 راس دام سنگین داشتیم که این رقم در حال حاضر به 283 هزار و 500 راس رسیده است که نشان دهنده رشد 440 درصدی در این حوزه دارد.

رئیس جهاد کشاورزی استان کرمانشاه افزود: استان کرمانشاه در تولید گوشت در قبل از انقلاب، 10 هزار و 630 تن تولید داشته است که این رقم در حال حاضر 28 هزار و 226 تن است که نشان دهنده رشد 165 درصدی در این حوزه است.

منصوری گفت: استان کرمانشاه سالانه در بخش تولید گوشت قرمز، تولیدی در حدود 41 هزار و تن دارد.

وی با اشاره به اینکه سالانه بیش از 4436 تن تخم مرغ در استان کرمانشاه تولید می شود، تاکید کرد: کرمانشاه در بخش تولید عسل، در حال حاضر می تواند سالانه بیش از 1436 تن عسل تولید کند که این رقم بسیار خوبی نسبت به سالهای پیش است.

رئیس جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: در قبل از انقلاب تولید ماهی در استان کرمانشاه بسیار ناچیز و کم بود ولی در حال حاضر این رقم چیزی در حدود 7400 تن را شامل می شود.

منصوری افزود: بیش از 33 هزار و 593 هکتار از اراضی استان کرمانشاه زیر پوشش آبیاری تحت فشار قرار دارد که بر اساس برنامه ریزی های انجام شده این رقم در سالهای آینده بیشتر خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در قبل از انقلاب تنها 660 دستگاه تراکتور در استان کرمانشاه وجود داشت، تاکید کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با حمایتهای خوب دولت از کشاورزان این رقم به 18 هزار و 525 دستگاه تراکتور در استان کرمانشاه رسیده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: بیش از 661 دستگاه کمپاین در استان کرمانشاه کشاورزان را در برداشت محصولات خود کمک می کنند که این رقم قبل از پیروزی انقلاب اسلامی کمتر از 9 دستگاه کمپاین بوده است.

منصوری افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در بخش کشاورزی استان کرمانشاه تحولات مثبت بسیاری به وجود آمده است که از یک طرف باعث درآمد بیشتر، اشتغال خوب در این حوزه شده است.

وی در پایان گفت: استان کرمانشاه با داشتن چند ویژگی می تواند بهتر از این در بخش کشاورزی موفقیت داشته باشد.