۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۱۵

احمدی‌نژاد سال جدید چینی را تبریک گفت

رئیس جمهور کشورمان با ارسال پیامی، سال جدید چینی را به رئیس جمهور این کشور تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد، تا روابط دو کشور در کلیه زمینه‌ها بیش از پیش توسعه یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهور، متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای هوجین تائو
رییس جمهوری خلق چین

فرا رسیدن عید بهار و سال جدید چینی را به جناب‌عالی، دولت و ملت دوست آن کشور صمیمانه تبریک می‌گویم.

امیدوارم روابط میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین که همواره بر پایه مناسبات دوستانه و دیرینه بوده است، بیش از پیش در کلیه زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و در سطوح دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی گسترش یابد.

در آستانه سال نو چینی، سلامتی و موفقیت جنابعالی و سرافرازی و بهروزی دولت و ملت بزرگ چین را آرزومندم.

محمود احمدی‌نژاد
رییس جمهوری اسلامی ایران
 

