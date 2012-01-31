به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهور، متن این پیام به شرح زیر است:



بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای هوجین تائو

رییس جمهوری خلق چین

فرا رسیدن عید بهار و سال جدید چینی را به جناب‌عالی، دولت و ملت دوست آن کشور صمیمانه تبریک می‌گویم.

امیدوارم روابط میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین که همواره بر پایه مناسبات دوستانه و دیرینه بوده است، بیش از پیش در کلیه زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و در سطوح دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی گسترش یابد.

در آستانه سال نو چینی، سلامتی و موفقیت جنابعالی و سرافرازی و بهروزی دولت و ملت بزرگ چین را آرزومندم.

محمود احمدی‌نژاد

رییس جمهوری اسلامی ایران

