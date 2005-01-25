  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۶ بهمن ۱۳۸۳، ۲۰:۳۶

در ديداري دوستانه

تيم فوتبال اشتورم گراتس اتريش مقابل منتخب كيش به برتري رسيد

تيم فوتبال اشتورم گراتس اتريش در نخستين ديدار تداركاتي خود در جزيره كيش موفق شد تيم منخب اين جزيره را با نتيجه دو بر يك مغلوب سازد.

به گزارش خبرنگار"مهر" تيم فوتبال اشتورم گراتس اتريش كه براي برپايي اردويي دوازده روزه در جزيره كيش به سر مي برد در اولين گام موفق شد با گلهاي دقيقه 19 يوهانس آري و ماريو هانس در دقيقه 57 در مقابل تك گل دقيقه 74 بهمن فريس كه از روي يك ضربه آزاد بدست آمد پيروزي را از آن خود نمايد.
در اين مسابقه كه در ورزشگاه المپيك كيش و در حضور بيش از 2 هزار تماشاگر برگزار شد بازيكنان تيم منتخب كيش در مقابل حريف صاحبنام خود بازي قابل قبولي را به نمايش گذاشتند.
گفتني است اشتورم گراتس روز جمعه 9 بهمن ماه ديدار دوستانه ديگري را مقابل استقلال تهران انجام خواهد داد و سپس روز 12 بهمن مقابل پرسپوليس قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 152152

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها