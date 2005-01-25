تيم فوتبال اشتورم گراتس اتريش مقابل منتخب كيش به برتري رسيد

به گزارش خبرنگار"مهر" تيم فوتبال اشتورم گراتس اتريش كه براي برپايي اردويي دوازده روزه در جزيره كيش به سر مي برد در اولين گام موفق شد با گلهاي دقيقه 19 يوهانس آري و ماريو هانس در دقيقه 57 در مقابل تك گل دقيقه 74 بهمن فريس كه از روي يك ضربه آزاد بدست آمد پيروزي را از آن خود نمايد.

در اين مسابقه كه در ورزشگاه المپيك كيش و در حضور بيش از 2 هزار تماشاگر برگزار شد بازيكنان تيم منتخب كيش در مقابل حريف صاحبنام خود بازي قابل قبولي را به نمايش گذاشتند.

گفتني است اشتورم گراتس روز جمعه 9 بهمن ماه ديدار دوستانه ديگري را مقابل استقلال تهران انجام خواهد داد و سپس روز 12 بهمن مقابل پرسپوليس قرار خواهد گرفت.