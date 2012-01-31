بزرگترین روستای چهار محال و بختیاری به زیر آب می رود

به گزارش خبرنگار مهر، با اجرایی شدن پروژه بهشت آباد در استان چهار محال و بختیاری، روستای کاج که بزرگترین روستای استان چهارمحال و بختیاری است به زیر آب رفته و افزون بر پنج هزار نفر جمعیت این روستا آواره می شوند و این می تواند حاشیه نشینی شهرهای این استان و استانهای همجوار را برای ساکنین این روستا رقم بزند.

بیکاری و مشکلات فرهنگی می تواند یکی از زیانهای اجرایی شدن این پروژه برای ساکنین روستای کاج باشد.

همچنین خشک شدن آب بسیاری از قنات ها، چشمه ها، کاهش آبهای زیر زمینی این استان و کاهش تولیدات کشاورزی نیز از دیگر مشکلاتی است که این پروژه می تواند ایجاد کند.

یک فعال محیط زیست و منابع طبیعی در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همیشه ما در انجام پروژه های انتقال آب بین حوزه ای با مشکل مواجه می شویم.

هومان خاکپور با بیان اینکه زیرآب رفتن یک روستا یکی از مباحث مهم حوزه اجتماعی است، تاکید کرد: پروژه های انتقال آب می تواند در حوزه اجتماعی زیانهای زیادی را داشته باشد.

وی تاکید کرد: زیانهایی که کلا پروژه های آبی چه پروژه های انتقال آب و چه سد سازی می تواند در حوزه اجتماعی مبدا (جایی که آب قرار منتقل شود یا سد ساخته شود) ایجاد کند، بحث سکونتگاهها، شغل، فرهنگ و ... است.

این فعال محیط زیست ادامه داد: روستایی که زیر آب می رود اگرچه چند خانه زیر آب می رود اما می توان گفت در اصل فرهنگ قومی یک منطقه که پیشینه تاریخی داشته از بین می رود.

خاکپورعنوان کرد: زیر آب رفتن یک روستا موجب تغییر معیشت شدیدی در منطقه به خاطر موضوع اشتغال شود و با توجه به اینکه هم اکنون در کشور با مشکل اشتغال مواجه هستیم می تواند تنش شدیدی را در منطقه در این خصوص ایجاد کند.

وی با اشاره به اینکه روستای کاج هم به همین شکل است و زیر آب رفتن این روستا با توجه به نرخ بالای جمعیت آن مشکلات زیادی را ایجاد می کند، عنوان کرد: زیر آب رفتن روستای کاج، بخش زیادی از جامعه روستایی آن منطقه با تغییر شغل مواجه می کند.

وی با اشاره به مشکلات زیادی که ما در بحث حوزه اشتغال در کشور و استان داریم، ادامه داد: این مهم می تواند به مسئله شغل و اشتغال استان چهار محال و بختیاری صدمات زیادی وارد کند.

خاکپورعنوان کرد: زمانی که پروژه های عمرانی بزرگ بر مبنای ملاحظات زیست محیطی و توانمندی های منطقه اجرا نشود می تواند مشکلات زیادی را ایجاد کند.

متضرر شدن خوزستان

وی تاکید کرد: استان چهار محال و بختیاری و استان پایین دست( استان خوزستان) از استانهایی هستند که در اجرایی شدن این پروژه متضرر می شوند.

این فعال محیط زیست با بیان اینکه اجرایی شدن پروژه بهشت آباد هر دو استان خوزستان و چهار محال و بختیاری را در بحث پایداری اکولوژیکی تهدید می کند، ادامه داد: اجرایی شدن این پروژه تاثیر شدیدی بر اکو سیستم رودخانه کارون بزرگ می گذارد.

وی تاکید کرد: همگرایی هر دو استان در اثبات زیانهای این پروژه برای جلوگیری از انجام این پروژه ضروری است.

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گزارش: سید محمد رضا موسوی

