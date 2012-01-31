نمره فدراسیون نباید کمتر از 13 باشد/ کفاشیان برای دوره بعد با من صحبت کرده است

فریده شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه روز گذشته اعضای هیئت رئیسه اظهار داشت: در این جلسه قرار شد اعضای هیئت رئیسه پشت هم باشند و از یکدیگر حمایت کنند. به همین خاطر مهدی تاج و علی کفاشیان از طرف اعضا ملزم شدند در انتخابات شرکت کنند و فکر نمیکنم شخص دیگری از فدراسیون برای ریاست ثبت نام کند.
وی در پاسخ به این سئوال که "آیا این اقدام به نوعی جبهه گیری فدراسیون برابر وزارت ورزش است؟"، تاکید کرد: من نمیتوانم وارد سیاستهای فراسازمانی شوم اما مسلما وقتی یک گروهی چهار سال با هم کار کردهاند باید از یکدیگر حمایت کنند. البته وزارت ورزش چیزی جدای از فدراسیونها نیست و قطعا صلاح فدراسیون را میخواهد. تا آنجا هم که من خبر دارم وزارت ورزش تاکنون هیچکس را برای انتخابات مدنظر ندارد.
نایب رئیس فدراسیون فوتبال در بخش بانوان در خصوص عملکرد چهار ساله این فدراسیون یادآور شد: شاید فدراسیون در سه یا چهار موردی که جلوی چشم قرار دارد موفق نبوده باشد اما اقدامات زیربنایی و توسعهای خوبی را انجام داده است که قطعا در چهار سال آینده نتیجهاش را میگیرد. به نظرم چهار سال زمان کافی برای رسیدن به برنامهها و اهداف مورد نظر نیست و باید یک دوره دیگر به کفاشیان فرصت داد تا با شناختی که در همه زمینهها به دست آورده است فوتبال را به پیش ببرد.
"بی انصافی است اگر به عملکرد فدراسیون در چهار سال گذشته نمرهای کمتر از 13 بدهیم". شجاعی با بیان این جمله تاکید کرد: من خودم در نمره دادن سخت گیر هستم اما چون در هیئت رئیسه فدراسیون هستم میدانم که چه کارهایی انجام شده است. فدراسیون فقط در صعود تیم ملی به جام جهانی و جام ملتها ناکام بود و تیم امید هم که به خاطر مشکلات محرومیت یکی از بازیکنان حذف شد. نتایج کار در سایر بخشها را طی سالهای آینده مشاهده خواهید کرد.
وی درباره احتمال حضورش در کادر هیئت رئیسه فدراسیون بعدی خاطرنشان کرد: انتخابات در ورزش و به خصوص فوتبال یک مقدار سیاسی است و کسی برنامههایش را رو نمیکند. ضمن اینکه انتصابی بودن نواب رئیس در این انتخابات اجازه نمیدهد گزینههای این پست به صورت مستقل نامزد شوند.
شجاعی در پاسخ به این سئوال که "آیا کفاشیان با شما برای حضور در پست نایب رئیسی سوم صحبتی داشته است یا خیر؟"، گفت: بله، او نظر من را در این خصوص پرسیده است و من هم ابراز تمایل کردهام که به فعالیتم در این پست ادامه بدهم. حالا باید تا روز انتخابات منتظر بمانیم و ببینیم چه کسی به عنوان رئیس انتخاب میشود.
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