رهبر انقلاب: قیام ملتهای منطقه جزئی از مبارزه بشریت با دیکتاتوری جهانی صهیونیستهاست

به گزارش خبرگزاری مهر، صدها نفر از جوانان 73 کشور جهان از جمله جوانان مصر، تونس، لیبی، لبنان، یمن، بحرین و فلسطین صبح امروز دوشنبه در فضایی صمیمانه و لبریز احساسات اسلامی و انقلابی، با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند.

حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار پس از سخنان نمایندگان جوانان چندین کشور اسلامی منطقه، قیام ملتهای مسلمان بر ضد دیکتاتوریهای وابسته را پدیده ای بسیار مبارک و بسیار مهم و مقدمه قیام علیه «دیکتاتوری جهانی شبکه فاسد و خبیث صهیونیستی و استکباری» خواندند و تأکید کردند: در آفاق روشن این حرکت مبارک، امت اسلامی، به حول و قوه الهی بار دیگر در اوج عزت و استقلال و اقتدار قرار خواهد گرفت.

در آغاز این دیدار آقای ضیاءالدین مورو از جوانان انقلابی تونس با اشاره به ویژگی انقلاب مردم تونس به عنوان آغازگر انقلابهای منطقه، گفت: این انقلاب یک انقلاب مستقل و مردمی بود که هیچ حزب و گروه سیاسی در شکل گیری آن نقش نداشتند.

وی با تأکید بر اینکه سرنگونی حکومت بن علی، پایان کار نیست، خاطرنشان کرد: مردم تونس بر تحقق کامل اهداف انقلاب تأکید دارند و جوانان انقلابی، موضوع فلسطین و آزادی آن را، مسئله اصلی انقلاب خود می دانند.

ضیاءالساوی از جوانان انقلابی مصر با اشاره به برخی فضاسازیها درباره هویت انقلاب مردم مصر گفت: مردم مصر این انقلاب را از مساجد شروع کردند و شعارهای آنها الله اکبر و شعارهای اسلامی و ضد صهیونیستی بود. وی افزود: هدف انقلاب مصر، فقط رسیدن به آزادی و عدالت اجتماعی نبود بلکه هدف نهایی، استقلال حقیقی مصر و رهایی از هم پیمانی با امریکا و صهیونیزم است.

ضیاءالساوی خاطرنشان کرد: سرنگونی حکومت مبارک اولین گام انقلاب مصر بود و مردم مصر مصمم به تحقق اهداف کامل این انقلاب از جمله لغو پیمان ننگین کمپ دیوید و پاکسازی حکومت از بقایای رژیم سابق هستند.

عبدالله عبده علاو از جوانان انقلابی یمن با اشاره به انگیزه های قوی اسلامی در انقلاب مردم یمن گفت: ما به ایران علم و فناوری، ایران نوآوریها و ایران مقاومت و ایستادگی آمده ایم تا از تجربیات انقلاب اسلامی برای مبارزه با امریکا و ظلم و استبداد استفاده کنیم.

احمد حسن حجیری از جوانان انقلابی بحرین نیز سخنان و اشعاری در وصف احساسات پاک و انقلابی مردم بحرین و غربت جوانان و شهدای این انقلاب بیان کرد.

محمد علی محمد عواظ از جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در سخنانی با اشاره به محوریت موضوع فلسطین در همایش بین المللی جوانان و بیداری اسلامی گفت: با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تعیین روز جهانی قدس، خون تازه ای به کالبد آرمان های فلسطین دمیده شد.

خالد السالم از جوانان انقلابی لیبی، انقلاب لیبی را انقلاب تکبیر نامید و گفت: این انقلاب با تکبیر آغاز شد و با تکبیر هم ادامه خواهد یافت. وی ضمن تأکید بر لزوم استفاده مردم لیبی از تجربیات انقلاب اسلامی ایران در مقابله با امریکا، خاطرنشان کرد: انقلاب مردم لیبی از لحاظ مردمی بودن بسیار شبیه انقلاب اسلامی مردم ایران است.

فاطمه مغنیه فرزند شهید عماد مغنیه از رهبران حزب الله لبنان نیز به عنوان آخرین سخنران تأکید کرد: پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) سرآغاز و منشأ بیداری اسلامی و انقلابهای کنونی در منطقه است.

در این دیدار پس از سخنان نمایندگان جوانان تونس، مصر، یمن، بحرین، فلسطین، لیبی و لبنان، حضرت آیت الله خامنه ای در سخنانی، جوانان کشورهای اسلامی را حاملان بشارتهای بزرگ برای آینده امت اسلامی خواندند و افزودند: بیداری جوانان سرتاسر جهان اسلام، امید به بیداری عمومی ملتهای مسلمان را افزایش داده است.

رهبر انقلاب، تاریخ بشر را بر سر یک پیچ بزرگ تاریخی و در آستانه تحولی عظیم برشمردند و تأکید کردند: بشریت از همه مکاتب و ایدئولوژیهای مادی اعم از مارکسیسم، لیبرال دمکراسی و ناسیونالیسم سکولار عبور کرده و در آغاز دوران جدیدی است که بزرگترین نشانه آن، توجه ملتها به خدای متعال، استمداد آنها از قدرت لایزال الهی و اتکای ملتها به وحی است.

ایشان با اشاره به «تسلط شبکه دیکتاتوری پیچیده، خطرناک، فاسد و شیطانی صهیونیستها و قدرتهای استکباری» بر جهان افزودند: قیام ملتهای منطقه علیه دیکتاتورهای وابسته، جزئی از مبارزه بشریت با دیکتاتوری جهانی صهیونیستهاست و جامعه بشری با پشت سر گذاشتن پیچ بزرگ تاریخی، از سیطره این دیکتاتوری خطرناک رها می شود و این تحول عظیم براساس وعده صادق پروردگار، به آزادی ملتها و حاکمیت ارزشهای معنوی و الهی منجر خواهد شد.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به کسانی که ممکن است پیروزی بر شبکه دیکتاتوری جهانی صهیونیستها را غیرممکن بدانند خاطرنشان کردند: قبلاً نیز اگر کسی از پیروزی جوانان مؤمن حزب الله بر ارتش رژیم صهیونیستی سخن می گفت و یا از ذلت طاغوت مصر و تحولات عجیب شمال افریقا حرف می زد خیلی ها باور نمی کردند همچنانکه استقامت، پیروزی و پیشرفت جمهوری اسلامی نیز برای برخی ها قابل باور نبود اما قدرت فائقه پروردگار، خود را در این پیروزیها و تحولات شگفت نشان داد.

رهبر انقلاب اسلامی، حضور هوشیارانه و استقامت ملتها در میدان را زمینه ساز تحقق بدون تردید نصرتهای الهی خواندند و افزودند: در پرتو تحقق وعده های پروردگار، صهیونیستها، شیطان بزرگ امریکا و قدرتهای غربی امروز در مقابل بیداری اسلامی احساس ناتوانی می کنند و این احساس ضعف و شکست هر روز بیشتر خواهد شد.

حضرت آیت الله خامنه ای، تحولات کشورهای اسلامی را «آغاز راه نجات و سعادت»، برشمردند و افزودند: مهم این است که پیروزیهای بدست آمده را پایان راه ندانیم و با ادامه مجاهدت و تکیه بر عزم و اراده ملتها، و اتکا و حسن ظن به خدای قادر متعال، مبارزه با زورگویان جهانی و عوامل آنها را ادامه دهیم.

ایشان با اشاره به پیشرفتهای چشمگیر علمی جمهوری اسلامی در عرصه های هسته ای، زیست فناوری، پزشکی و عرصه های دیگر افزودند: جوانان مؤمن این سرزمین، در اوج ناباوری دشمنان و به رغم همه کارشکنی های آنان، به پیشرفتهایی دست یافته اند که می تواند برای جوانان همه ملتهای اسلامی، درس آموز باشد.

حضرت آیت الله خامنه ای با یادآوری تلاش مستبدان جهانی برای تلقین دو باور غلط در افکار عمومی ملتهای مسلمان افزودند: دشمنان امت اسلامی با تزریق احساس ناتوانی در ملتهای مسلمان و تلقین غیرقابل شکست بودن قدرتهای جهانی، حدود 2 قرن است که ملتهای مسلمان را عقب نگه داشته اند اما امت اسلامی امروز بیدار شده و درک کرده است که هر دو تصور، صددرصد غلط است و ملتهای مسلمان قادرند مجد و عظمت تمدن اسلامی را بار دیگر احیا کنند.

رهبر انقلاب اسلامی، قرن حاضر را قرن اسلام و معنویت برشمردند و افزودند: اسلام، عقلانیت و معنویت و عدالت را همراه یکدیگر به ملتها هدیه می دهد و تعالیم پروردگار بر اسلامِ عقلانیت و تفکر و تدبر، اسلامِ توکل بر خدا، اسلامِ جهاد و اسلامِ کار و اقدام، تأکید می نماید.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به تلاش استکبار برای جبران صدمات و ضربات ناشی از قیام ملتها در مصر و تونس و لیبی و دیگر کشورهای اسلامی افزودند: دشمن مشغول طراحی و توطئه است و ملتهای اسلامی بخصوص جوانان امت اسلامی که موتور بیداری اسلامی هستند باید با هوشیاری و مراقبت کامل و استفاده از تجربیات دیگران، اجازه ندهند شبکه استبداد جهانی، انقلابها را از آنها برباید و راههای حال و آینده را منحرف کند.

ایشان تجربیات 32 ساله جمهوری اسلامی در مقابله با انواع توطئه های امریکا و دیگر دشمنان اسلام را یادآور شدند و افزودند: مستکبران برای شکست جمهوری اسلامی هرکاری که از دستشان برآمده انجام داده اند اما تاکنون در همه مراحل از ملت ایران تودهنی خورده اند و از این به بعد نیز جز شکست و ناکامی چیزی نصیبشان نخواهد شد.

حضرت آیت الله خامنه ای ایجاد اختلاف میان امت اسلامی را از جمله مکاید دشمنان خواندند و افزودند: نهضت بیداری اسلامی، شیعه و سنی نمی شناسد و پیروان همه مذاهب اسلامی، با وحدت و همدلی در میدان مبارزه هستند.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به اصول مشترکِ فراوان ملتهای اسلامی خاطرنشان کردند: ملتهای مسلمان با یکدیگر تمایزاتی نیز دارند و با توجه به تفاوتهای جغرافیایی، تاریخی و اجتماعی هیچ الگوی واحدی برای همه کشورهای اسلامی وجود ندارد اما مهم این است که همه، با سیطره شیطانی صهیونیستها و امریکایی ها مخالفند و وجود غده سرطانی اسرائیلی را بر نمی تابند.

ایشان در ترسیم یک شاخص برای قضاوت درباره رویدادها و حوادث افزودند: هر جا فعالیتی و طرحی وجود دارد که به نفع اسرائیل و امریکاست، باید هوشیار باشیم و آن را حرکتی بیگانه و مخالف منافع ملتها بدانیم و هر جا حرکتی اسلامی، ضد صهیونیستی، ضد استکباری، ضد استبدادی و ضد فساد هست، همه ملتهای مسلمان در تأیید و تقویت آن ، همراه و همدل خواهند بود.

رهبر انقلاب به عنوان یک نمونه به تلاشهای دستگاههای رسانه ای جهان برای منزوی کردن مردم بحرین اشاره کردند و افزودند: رسانه های غربی و یا وابسته به غرب، می خواهند با اختلاف افکنی و خط کشی، مسئله بحرین را شیعه و سنی کنند اما هیچ فرقی میان حرکتهای بیداری اسلامی در کشورهای مختلف وجود ندارد.

حضرت آیت الله خامنه ای، توکل و حسن ظن به خدا و حفظ وحدت را رمز پیروزی دانستند و با استناد به فرمان پروردگار به پیامبر درباره استقامت و پایداری افزودند: امت اسلامی در پرتو این فرمان الهی، بدون توقف، راه خود را ادامه می دهد.

ایشان آینده امت اسلامی را بسیار روشن برشمردند و با اشاره به امکانات انسانی، مادی و غیر مادی جهان اسلام تأکید کردند: ملتهای اسلامی با حفظ تفاوتها و تمایزها در زیر چتر واحد دعوت الی الله قرار دارند و جوانان امت اسلامی، به اذن الهی، روزگار مجد و عزت و اقتدار امت اسلامی را شاهد خواهند بود و این افتخارات عظیم را به نسلهای بعد منتقل خواهند کرد.

در ابتدای این دیدار ولایتی دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی با اشاره به حضور 1200 جوان انقلابی از 73 کشور جهان در همایش بین المللی جوانان و بیداری اسلامی گفت: شرکت کنندگان در این همایش در 6 کمیسیون تخصصی به بررسی این موضوعات پرداختند: "مبانی نظری و فکری و عوامل پیشرفت بیداری اسلامی"، "حاکمیت اسلام، الگوها، دستاوردها و جوانان"، "استکبار جهانی، آمریکا و صهیونیزم در مواجهه با موج بیداری اسلامی"، "جوانان، مقاومت فلسطین و بیداری اسلامی"، "آسیب شناسی فرصت ها و تهدیدهای پیش روی بیداری اسلامی" و "چشم انداز و افق های آینده بیداری اسلامی".

ولایتی افزود: شرکت کنندگان در همایش جوانان و بیداری اسلامی بر ضرورت مقابله با توطئه های استکبار جهانی بویژه تبلیغات دروغین رسانه ای استکبار در مورد اهداف حرکتهای اسلامی و همچنین تلاش برای گسترش گفتمان مردم سالاری دینی، عدالت طلبی و آزادیخواهی تأکید کردند.