امام خمینی(ره) و انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر، یادداشت سید حسین معصومی کارشناس مسائل سیاسی به این شرح است:

حضور در انتخابات برای مشارکت در امور سیاسی جامعه از مهمترین نشانه های رشد و بالندگی اجتماع است و شاید بتوان آن را یکی از مهمترین وجه تمایزانسان از دیگر موجودات زنده است . زیرا انتخابات یعنی قدرت انتخاب با کمک از عقل و خرد . قدرت انتخابی که از منشاء اختیار بر می خیزد و آنهم در میان مخلوقات خداوند مخصوص انسان است و به این سبب اشرف مخلوقات گردیده است .

امام و ضرورت شرکت در انتخابات :

حضرت امام ( ره ) بیشترین تاکید را بر مردم و حضور گسترده آنان در صحنه های مختلف انقلاب داشتنند و اساس پیروزی را یکپارچگی مردم در دفاع از اسلام و انقلاب می دانستند و این حساسیت را در مراحل مختلف ابراز می نمودند . ایشان با جمله ای کوتاه لکن عمیق به همه مردم با هر نوع تفکر که مخالف استیلای اجانب و ایادی آنان بر مقدرات کشور باشد دعوت به حضور در انتخابات نموده می فرمایند :

« این وظیفه ای است الهی و وظیفه ای است ملی و وظیفه ای است انسانی » بعبارت دیگر چه قاطبه ملت مسلمان وخداجوی ایران . چه آنانی که تنها به ملیت فکر می کنند و چه آنانی در این دو صنف نیستند و برای همنوعان خویش و آینده آنان ارزش قائلند می باید در انتخابات شرکت نمایند و نیز می توان تعبیر کرد که هر فردی چه از جنبه الهی و شرعی و یا این که متعلق به این آب و خاک و کشور است و در نهایت انسان هستند و لذا با دیگر انسانها همچون یک جسم می باید نسبت به سرنوشت کشور و مردم حساس بوده و در انتخابات شرکت داشته باشند و هیچ عذری از کسی برای بی تفاوتی نسبت به سرنوشت خویش و جامعه پذیرفته نیست . حضرت امام ( ره ) می فرمایند « : این تکلیف آقایان است که راجع مسائل اسلامی که پیش می آید چه وکیل بخواهید تعین بکنید و چه رئیس جمهور بخواهید تعین بکنید باید در صحنه باشید عذری ندارید که بروید و کنار بنشینید » این بدان جهت است که انتخابات سرنوشت مردم و مملکت و آینده ی کشور را تعیین می نماید . امام ( ره ) می فرماید : «‌ انتخابات سرنوشت یک ملت را تعیین می نماید »

بدون شک امام ( ره ) نگاهی عمیق و دقیق بر این امر حیاتی داشته است لذا نه تنها به مردم دوران حیات خویش بلکه ندای آن رجل الهی و بیدادگر مردم آزاده ی عصر حاضر بلکه آیندگان را نیز مخاطب خویش قرار داده است و به این تعبیر آنان را در برابر سرنوشت خویش به حضور موثر و آگاه فرا می خواند :‌" همه مسئول سرنوشت کشور و اسلام می باشند چه در نسل حاضر و چه در نسل های آتی"

بدون شک بیش از همه استکبار جهانی از حضور پر شور و آگاهانه ی ملت در چنین صحنه هایی ضربه خواهد خورد چون به تجربه دریافته است که نمی تواند با حمله نظامی واز بیرون انقلاب اسلامی را به زانو در آورد زیرا در جنگ تحمیلی همه ی ابر قدرت ها در چهره ی صدام چنین حرکتی را در طول هشت سال انجام دادند و نتیجه ای جز شکست و خفت خویش و انسجام و اتحاد بیش از پیش ملت پیرو امام و رهبری را شاهد نبوده . بر همین اصل و حقیقت است که امام ( ره ) آنچنان حساسیت و تاکیدی بر حضور در انتخابات را نموده که می فرماید :‌" برادران و خواهران با هوشیاری بسیار و دید اسلامی و سیاسی بر خورد کنید و از سوسه منحرفان و مخالفان اسلام و وابستگان به سیاست اجانب اجتناب کنید اینان با هردو وسیله می خواهند پایه های جمهوری اسلامی را متنزل و به خیال رسیدن به مقاصد خودشان از هر فرصتی بهره برده و نگذارند که شما در این امر حیاتی که شخصیت خود و کشورتان بسته به آن است شر کت کنید" و نیز می فرمایند :‌"من امید دارم که ملت شریف ایران در این امر مهم الهی که منحرفان از هر چیز بیشتر با آن مخالفت کرده و می کنند و این نیز از اهمیت آن است یک دل و یک جهت در روز انتخابات به سوی صندوق ها هجوم برند و آرای خود را به صندوق ها بریزند"

امام و انتخابی آگاهانه و دقیق :

از دیدگاه حضرت امام حضور در صحنه های انتخابات و انداختن رای به صندوق هر چند مانند نماز خواندن دانسته می فرماید :‌"همه شما و همه ی ما اعم از زن و مرد همانطور که باید نماز بخوانند همانطور باید سرنوشت خویش را تعیین کند" لکن بر ضرورت انتخاب بهترین ها تاکید فراوان داشتند . ایشان در اهمیت افراد انتخاب شده می فرماید :‌" مجلس عصاره فضائل ملت است " بعبارت دیگران مجلس باید آئینه ی تمام نمایی از دیانت و متانت و هوشیاری و اخلاق و بزرگی ملت ایران را به نمایش جهانیان بگذارد . لذا صرف حضور و رای دادن رفع مسئولیت چنین خطیری را نمی نماید . ملت باید کسانی را بر گزیند که شایسته چنین تغبیری باشند . حضرت امام(ره) مجلس را چنین توصیف می نمایند که :‌" مجلس در راس امور است" و مطمئنا چنین مجلسی باید بسیار قوی و متشکل از بهترینها باشد تا آنجائیکه که امام (‌ رضوان ا.. تعالی علیه )‌ می فرماید :‌‌"مجلس است که اساس یک کشور را به صلاح می کشد یا اساس یک {کشور} رامجلس رو به فساد میبرد" چنین مجلسی باید متشکل از افراد صالح باشد تا کشور را به صلاح ببرد نه در مسیر فساد . در این صورت حضور ملت می بایست آگاهانه باشد که اگر افراد صالح به مجلس راه یافتند مخالف مصالح مملکت عمل نخواهد کرد .

بر این اساس حضرت امام ( ره ) می گوید :‌" انتخاب کنندگان قبل از رفتن به سر صندوق انتخابات منتخبین خود را با تحقیق و دقت کامل روی ورقه بنویسند که در وقت رای دادن با ذهن حاضر رای بدهند"

امام خمینی و اخلاق انتخاباتی



از دیدگاه امام خمینی که نشاءت گرفته ازاسلام ناب محمدی ( ص ) است :" منشاء اختلافات هوای نفس است"



هوای نفس و عدم تزکیه انسانها سبب اختلاف و تفرقه در جوامع بشری است حضرت روح ا... ( ره ) می فرماید :‌" همه ی اختلافاتی که در بشر است برای این است که تزکیه نشده است" نمی توان مجلسی داشت که عصاره فضائل ملت باشد و کشور را به سوی صلاح ببرد ولی مقدمات چنین انتخاباتی و تلاش انتخاباتی و تبلیغ چنین نمایندگانی در مراحل اولیه همراه با اختلاف و تهمت و افترا و آبروریزی دیگران باشد .

شرایط زمانی انتخابات که در پیش روی داریم با عنایت به شرایط جهانی از حساسیت ویژه ای برخوردار است. پس از فتنه ی 88 و حرکت ننگین دشمنان انقلاب اسلامی در روز عاشورای آن سال و بیست و پنجم بهمن 89 جهانیان چشم به انتخابات اسفند 90 دوخته اند . چشمان آزادی خواهان و ملل بپا خواسته ی نشاءت گرفته از بیداری اسلامی به امید نمایشی از قدرت اسلام و انتخاباتی پرشور و الهی و سرشار از صفا و چشمان دشمنان نظام برای مشاهده انتخاباتی کمرنگ با صحنه هایی از تفرقه و تشتت و اهانت و بی اخلاقی که به لطف خداوند و وجود رهبری الهی و شجاع و آگاه و بصیر این انتخابات شادی دوستان و غم و اندوه دشمنان را با احساس مسئولیت ملت و رعایت اخلاقی انتخاباتی بدنبال خواهد داشت .

امام خمینی نمایندگان مجلس را بنوعی معلم اخلاق برای مردم نیز می دانسته و می فرماید :" شما باید در مجلس که می روید علاوه بر اینکه مسائلی طرح می شود که مورد احتیاج ملت است باید ٱنها را در آن {مجلس} طرح کنید . با سلاح اخلاق اسلامی وارد بشوید و با آن سلاح مردم را تربیت کنید که وقتی چند سال از مجلس گذشت در مردم آثار گفتگوهای سما و مناظرات شما پیدا باشد ." چنین رسالت بزرگی از کسانی بر می آید که برای رسیدن به جایگاهی اینگونه رفیع از رفتارهای خلاف شرع وبدور از تعالیم دینی استفاده نکنند و در یک کلام اخلاق اسلامی و ملاکها ی شرعی را در صحنه ی رقابت به نمایش بگذارند .

بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران می فرماید ‌:‌ " از همه ی اقشار و از همه ی ملت می خواهم که آداب اسلامی خودشان را نسبت به همه ی امور خصوصا در{ انتخابات }حفظ کنند و مبادا خیال کنند که مبارزات انتخاباتی عبارت از این است که به دیگران بد بگویند و کار شکنی کنند . "

ایشان به کسانی که گمان می کنند برای رسیدن به یک مقصد اسلامی می باید از روشها ی خلاف اخلاق اسلامی بهره جست چنین هشدار می دهد که :" از آقایان کاندیداها و دوستان آنان انتظار دارم که اخلاق اسلامی انسانی را در تبلیغ برای خود و کاندیداها ی خویش مراعات و از هر گونه انتقاد از طرف مقابل که موجب اختلاف و هتک حرمت باشد خودداری نمایند که برای پیشبرد مقصود ولو اسلامی باشد ارتکاب خلاف اخلاق و فرهنگ مطرود و از انگیزه های غیر اسلامی است . "

امام خمینی بیشترین حساسیت را به حضور مردم در صحنه های انقلاب و بخصوص انتخابات خاصه انتخابات مجلس شورا ی اسلامی داشتند و هیچگونه مسامحه ای در این زمینه را نپذیرفته می فرماید :‌" اگر در انتخابات مسامحه ای کنیم مطمئن باشید که از راه مجلس به ما لطمه می زنند" و این امر را با رعایت همه ی جوانبی که به آن اشاره شد یعنی ایجاد فضایی نشاط انگیز در دوران تبلیغات و رعایت اخلاق اسلامی در مبارزات انتخاباتی و گزینش بهترینها واجب شرعی و عقلی اعلام کرده اند : "یکی از وظایف مهم شرعی و عقلی ما برای حفظ اسلام مصالح کشور حضور در حوزه های انتخابیه و رای دادن به نمایندگی صالح, کاردان, مطلع بر اوضاع سیاسی جهان و سایر چیز هایی که کشور به آنها احتیاج دارد می باشد . " صحیفه ی نور ج18 ص232

به امید حضور پرشور ملت بزرگ ایران اسلامی در انتخابات حساس مجلس نهم و لبیک برخاسته از روح و جان به ندای رهبر معظم ( مدظله )