به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه تنی چند از معاونان وزارتخانه و برخی از هنرمندان صبح دوشنبه دهم بهمن با حضور در مرقد مطهر امام خمینی (ره) با ایشان و آرمان‌های انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

حسینی در این مراسم با یاد کردن از امام خمینی (ره) به عنوان مظهر خوبی‌ها، اظهار کرد: سیاست و دیانت امام خمینی (ره) در کنار هم بود و ایشان سیاست را با صداقت آمیخته بودند. در واقع امام خمینی (ره) مصداق آیه " أَشِدَّاءُ عَلَى الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ" و یک انسان کامل به حساب می‌آمدند.

وی افزود: همانطور که پیامبر عظیم الشان اسلام برای همیشه اسوه هستند در عصر ما هم امام خمینی (ره) قدم در جای پای ائمه گذاشته و برای همه سرمشق شدند. اگر زندگی امام خمینی (ره) را بررسی کنیم، نقاط ناشناخته فراوانی را می‌یابیم. مثل بی‌هراسی ایشان از قدرت‌های بزرگ که ناشی از انس امام (ره) با قرآن و عبادت بود.

وزیر ارشاد تصریح کرد: کسی که تنها واهمه‌اش خدا باشد دیگر از هیچ قدرتی نمی‌ترسد، به همین دلیل امام (ره) توانستند تحولی عظیم در جهان ایجاد کنند که آثار این تحول را امروز بیش از پیش مشاهده می‌کنیم. ما نیز موظف به تبعیت از رهبر معظم انقلاب هستیم و باید در پیروی از خلف صالح امام(ره) پیشرو باشیم.

حسینی به ملاقات چند شب قبل با مقام معظم رهبری اشاره و اظهار کرد: در آن دیدار حضرت آقا از دو فیلم که به مسایل جوامع اسلامی توجه کرده‌اند تشکر کرده و بر لزوم حمایت از این آثار تاکید کردند. چرا که رهبر فرزانه انقلاب عنایت خاصی به مقوله هنر دارند و همه می‌دانیم که در نگاه ایشان به این بخش، باریک‌ بینی و ظرافت‌های بسیاری وجود دارد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خاتمه از جشنواره‌های فرهنگی و هنری سی و سومین سالگرد انقلاب اسلامی نام برد و گفت: من از دست اندرکاران این جشنواره‌ها تشکر می‌کنم. این روزها شاهد تلاش تمام عزیزان در عرصه‌های مختلف فرهنگی و هنری هستیم و اکنون جشنواره‌های مختلفی در ایام فجر در حال برگزاری است که امیدوارم امسال کارنامه جشنواره‌ها پربارتر از سال‌های قبل باشد، چرا که در آنها به موضوعات بیداری اسلامی، انقلاب و نگاه امام (ره) توجه بیشتری شده است. گرچه این تلاش‌ها کافی نیست اما ما از این اهتمام تشکر می‌کنیم.

در این مراسم معاونان وزیر از جمله حمید شاه‌آبادی؛ معاون هنری، ‌جواد شمقدری؛ معاون سینمایی، بهمن دری؛ معاون فرهنگی، فداکار، معاون اداری مالی، محسن زاده؛ مدیر کل حقوقی، شفیع آقامحمدیان؛ مدیر مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، سید احمد میرعلایی؛ مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، حسن نجاریان، اکبر حر، رحمت امینی؛ دبیر جشنواره تئاتر فجر، پژمان لشگری‌پور، جمال شورجه و عباس بابویهی حضور داشتند.