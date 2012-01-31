رسانه ها مسابقات کشوری قرآن کریم را از دریچه ای نو به نمایش بگذارند

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد امیری نژاد صبح سه شنبه در نشستی با مسئولان و نمایندگان خبرگزاری ها در هرمزگان با اشاره به اینکه سی و چهارمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم از 25 تا 30 بهمن ماه امسال در هرمزگان برگزار می شود، اظهار داشت: اصحاب رسانه این رویداد بزرگ را از زوایای متفاوت و با به نمایش بگذارند.

وی ضمن اشاره به کارگروه های 10 گانه این دوره از مسابقات بیان داشت: در کمیته روابط عمومی انتظار ما این است که اصحاب رسانه با تشکیل کارگروه های منظم و برنامه ریزی سازنده و همچنین با استفاده از خلاقیت فکری خود در حوزه رسانه ای این رویداد را فراتر از ارسال خبر ببینند و به دنبال تولیداتی باشند که با جلب مخاطب سیره قرآن را به نسلهای دیگر انعکاس دهند.

مدیر روابط عمومی استانداری هرمزگان با اشاره به میزان استفاده از اینترنت در کشور در ابتدای سال که 30 میلیون نفر بوده است، افزود: این آمار در این شش ماه به 37 میلیون نفر رسیده؛ بنابراین می بینیم تقاضا برای استفاده از اطلاعات در زمینه های مختلف نیز با سرعت ارتباطات و فضای دیجیتال و سایبری روز به روز نیز ارتقا می یابد بنابراین می طلبد که با نگاه رسانه ای دیجیتالی و سایبری حرکت کنیم.

امیری نژاد در ادامه مخاطب سازی و سوژه سازی در این حوزه را بسیار حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: اصحاب رسانه باید با تغییر نوع پوشش در این حوزه از مبحث خبری به دنبال تولید فرهنگ قرآنی و همچنین از مباحث کلیشه ای به سمت سوژه سازی های جدید در حوزه قرآن که راه زندگی است، باشند.

وی عنون کرد: در راستای اهمیت به جایگاه قرآن کریم به عنوان راه اصلی زندگی و تولیدات خبری از دریچه جدید و نوین، سایت اطلاع رسانی "بحر رحمت 90 " در بهمن ماه رونمایی می شود.

مدیر روابط عمومی استانداری هرمزگان با بیان اینکه برخی از رزمندگان ما در دوره اسارت حافظ قرآن شدند، گفت: در راستای این مهم ما نیز باید به دنبال تولید این فرهنگ باشیم.

امیری نژاد با اشاره به شبهاتی زیادی که دشمن در حوزه قرآن به بشر امروز القا می کند، گفت: باید با خلاقیت در تولید سوژه های محتوایی در مباحث مختلف قرآن، یک کار نرم تبلیغی را در این حوزه ایجاد کنیم.

مدیر روابط عمومی استانداری هرمزگان ضمن توجه به تولیدات قرآنی در بخشهای شهرستانی توسط رسانه ها، عنوان کرد: با تولیدات نوآورانه خود از نخبگان و برجسته های قرآنی غافل نشویم.