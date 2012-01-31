رغبتی برای حضور در تئاتر با این وضعیت آشفته ندارم

قاسمی که سال‌هاست از بازی بر صحنه‌های تئاتر فاصله گرفته درباره دلایل دوری از صحنه تئاتر به خبرنگار مهر گفت: قصد ندارم بر صحنه تئاتر حاضر شوم و برای این تصمیم دلایل بسیاری وجود دارد. یکی از دلایل اصلی وجود آشفتگی و شکل خاصی است که در تئاتر وجود دارد و احساس می‌کنم تئاتر در حال حاضر از هیچ نظر نظمی ندارد تا آدم برای آن وقت بگذارد.



این هنرمند با سابقه عرصه تئاتر ادامه داد: در حال حاضر جوان‌هایی مستعد و توانا در تئاتر حضور دارند که انرژی و وقت لازم را داشته و با بد و خوب تئاتر می‌سازند و کار می‌کنند.



بازیگر نمایش‌های "آندورا" و "در مصر برف نمی‌بارد" تأکید کرد: ما دیگر به سنی رسیده‌ایم که نمی‌توانیم با بد و خوب تئاتر کنار بیاییم. ما مسأله را شسته رفته‌تر می‌خواهیم. دیگر از زمانی که با سختی‌ها در تئاتر کنار می‌آمدیم گذشته است. من نمی‌توانم در تئاتری کار کنم که هنرمندش دستمزدش را با تأخیر دریافت می‌کند.





ثریا قاسمی در جشن بازیگر خانه‌ تئاتر

قاسمی تصریح کرد: حتی زمانی که برای تماشای تئاتر دعوت می‌شوم به دلیل اینکه پارکینگی برای پارک ماشین وجود ندارد به تئاتر شهر نمی‌آیم. به طور کلی حس و حال تئاتر را ندارم و از هم سن و سال‌های خودم که با غیرت و تحمل سختی‌ها چراغ تئاتر را روشن نگه داشته‌ام تشکر می‌کنم.



ثریا قاسمی در کارنامه کاری خود بازی در نمایش‌های "آندورا" و "هرکول و صومعه‌های اوجاین" حمید سمندریان، "آنتیگون" و "از پشت شیشه‌ها" رکن‌الدین خسروی، "همه پسران من" اکبر زنجانپور و "سوءتفاهم" علی پویان را در کارنامه کاری خود دارد. آخرین حضور قاسمی بر صحنه تئاتر نیز به ایفای نقش در نمایش "در مصر برف نمی‌بارد" به کارگردانی علی رفیعی در سال 85 بازمی‌گردد.



وی تجربه بازیگری در بیش از 24 فیلم سینمایی و تعداد قابل توجهی از مجموعه‌های تلویزیونی را در کارنامه کاری خود دارد.