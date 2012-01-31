حسن دانایی فر سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد در گفتگوی مشروح با خبرنگار مهر، در خصوص بحران اخیر سیاسی در عراق تحت عنوان پرونده طارق الهاشمی معاون رئیس جمهور این کشور و اینکه آیا ایران در این خصوص پیشنهاد یا دیدگاهی دارد، تصریح کرد: این موضوع داخلی عراق است و موضوع داخلی عراق به عراقی ها مربوط است و خود آنان باید در رابطه با آن تصمیم بگیرند.

وی در عین حال یادآور شد: ما توصیه داریم که در یک فضای گفتگو و مذاکره طرفینی مسائل و مشکلات را حل و فصل کنیم.

دانایی فر خاطر نشان کرد: مسئله آقای طارق الهاشمی یک مسئله قضایی است و دستگاه قضایی عراق باید در رابطه با آن تصمیم بگیرد و دخالت غیرقضایی حتی در داخل عراق مطلوب و مورد تایید نیست.

وی اضافه کرد: ما در این بحث هیچ قصدی برای ورود نداریم.

سفیر ایران در خصوص خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق و اینکه بعد از این خروج انفجارهایی در عراق رخ داد که برخی این گونه مطرح می کردند که با خروج آمریکایی ها این کشور ناامن شده است، بیان داشت: خروج نیروهای آمریکایی از عراق اختیاری نبود یک خروج داریم و یک عقب نشینی که عقب نشینی نیز اختیاری و اجباری می تواند باشد که عقب نشینی آمریکاییها اجباری بود.

وی با بیان اینکه دو دیدگاه در داخل آمریکا وجود دارد گفت: یکی بقا به هر قیمتی بود و دیگری خروج برای نپرداختن هر قیمتی یا به تعبیر دیگر ماندن به چه قیمتی و این دو دیدگاه و تعارضات تبدیل به نوعی بحران در این کشور شده بود که باعث شد خروج و عقب نشینی آمریکایی به تعویق بیفتد.

دانایی فر گفت: تا اینکه در زمان پایان سال 2011 تصمیم نهایی مبنی بر این شد که خارج شود که این خروج تبدیل به یک حالت اجبار شد.

وی یادآور شد: کسانی که خواهان ماندن در عراق بودند بعد از انفجارها این موضوع را مطرح کردند که دیدید با خروج آمریکاییها عراق ناامن شد و اتفاق آقای طارق الهاشمی نیز در همان مقطع رخ داد که باز آنها گفتند دیدید عراقی ها نمی توانند خودشان را اداره کنند.

سفیر ایران تصریح کرد: این دیدگاه در شرایطی در عراق و آمریکا مطرح شد که به عقیده من این اتفاقات در زمان حضور آمریکایی ها نیز به شکل گسترده رخ می داد در شرایطی که 175 هزار نیروی آمریکایی در داخل عراق بوده اند ما شاهد چنین حوادثی بودیم ما شاهد این بودیم ناگهان در 16 استان عراق به صورت همزمان از شمال تا جنوب انفجار رخ داد و آمریکاییها نیز در آن شرایط بودند و در بحران های سیاسی پیچیده تر و بزرگ تر از موضوع طارق الهاشمی نیز ما شاهد موارد متعدد بودیم که از آن جمله می توان به انتخاب نخست وزیر و دولت عراق اشاره کرد .

دانایی فر در خصوص مبادلات تجاری دو کشور و تعیین ارز مشخص به جای دلار در مبادلات دوجانبه گفت: این بستگی به تجار دارد چون اکثر تجارت ما با عراق از سوی بخش خصوصی انجام می شود که ممکن است با دینار یا ریال نیز تجارت کنند مهم اصل تجارت است.

وی در خصوص میزان مبادلات نیز گفت: هم اکنون حدود 7 میلیارد دلار به عراق صادرات در زمینه های مختلف داریم.

سفیر ایران در رابطه با لغو روادید بین ایران و عراق نیز عنوان داشت: این در حال بحث و بررسی است از طرف ما مخالفتی در این زمینه وجود ندارد اما عراق خواستار کار کارشناسی بیشتر است.

دانایی فر در رابطه با ایرانیان زندانی در عراق نیز گفت: متاسفانه در مناسبت ها و ایام مختلف ما شاهدیم افرادی بدون ویزا، پاسپورت و حتی مدارک هویتی برای زیارت وارد عراق می شوند که باعث دستگیری آنها می شود که در ایام محرم و صفر حدود 27-28 نفر دستگیر شده اند. برخی شنیده اند از کردستان بدون ویزا است فکر می کنند کل عراق به این شکل است.

وی با اشاره به مشکلاتی که ایرانیان در صورت سفر بدون مجوز به عراق با آن مواجه می شوند، گفت: دستگاه قضایی عراق بین 3 تا 6 سال حبس برای ورود غیر مجاز به این کشور تعیین می کند.

سفیر ایران از رفت و آمد 9 وزیر بین دو کشور ایران و عراق تا پایان سال شمسی خبر داد و گفت: فکر می کنم این یک رکورد بین رفت و آمد هیئت های دوجانبه باشد.

دانایی فر همچنین از سفر نوری المالکی به تهران در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در ملاقاتی که با ایشان داشتم اعلام کرد به زودی سفری به تهران خواهد داشت هر چند شرایط داخل عراق هم اکنون شرایط خاصی است.

وی در رابطه با تحولات سوریه نیز عنوان کرد: حوادث سوریه بر عراق اثر می گذارد که این ابعاد اجتماعی و امنیتی دارد و هم اکنون از عراق برخی افراد مسلح از عراق به سوریه می روند و در این کشور اقدام نظامی انجام می دهند و اگر شرایط در سوریه وخیم تر شود اثر مستقیمی بر امنیت مرزهای غربی عراق خواهد داشت.

دانایی فر خاطر نشان کرد: به همین دلیل مسئولان عراقی حساسیت بیشتری و ورود بیشتری نسبت به گذشته به مسائل سوریه دارند این در حالی است که در گذشته نوعی بی تفاوتی وجود داشت و در تصمیمات اتحادیه عرب نیز طرف عراقی تصمیمی مستقل در موضوع سوریه اتخاذ کرد که این نشانه های آن است مسئولان عراقی نسبت به مسائل سوریه حساس شده اند.

سفیر ایران در رابطه با تحولات بحرین نیز گفت: یکی دو بار مسئولان بحرینی از مقامات عراقی خواسته بودند که برای حل مشکلشان وساطت کنند عراق به عنوان کشوری که در حال حاضر رئیس حکومتش یک شیعه است و اکثریتش اهل تشیع اند به مسائل بحرین توجه خاصی دارند.

دانایی فر در رابطه با خروج منافقین از عراق و ضرب الاجلی که برای رفتن آنان از پایگاه اشرف به پایگاه لیبرتی تعیین شده و اینکه آیا پایگاه لیبرتی تبدیل به پایگاه اشرف دوم نخواهد شد، گفت: چند اصل را باید در نظر بگیریم یکی اینکه عراقی ها به این نتیجه رسیده اند که اینها باید بروند اصل دیگر این است که عراق اینها را به عنوان یک گروه تروریستی می داند. همچنین اصل دیگری است که این پرونده بدون درگیری حل و فصل شود. با این حال نشانه های بسیار جدی وجود دارد که سران منافقین علاقه مند به درگیری هستند.

وی با بیان اینکه اخراج منافقین از عراق یک خواست عمومی در عراق و مطالبه تشکل ها و جریان های این کشور است، اضافه کرد: سازمان ملل در تماس با عراق خواستار یک مهلت شش ماهه ای شد تا مقدماتی فراهم کنند که کشورهای خارجی منافقین را بپذیرند اما این بدان معنا نیست که تا 6 ماه دیگر منافقین در پادگان اشرف بمانند.

سفیر ایران تاکید کرد: عراق هم به دنبال برچیدن اشرف و هم به دنبال اخراج منافقین از این کشور است.

دانایی فر با اشاره به اینکه سه ماه از مهلت 6 ماهه گذشته است ، گفت: تا سه ماه دیگر منافقین باید به خارج عراق بروند که 830 نفر از اینها پاسپورت کشورهای اروپایی را دارند که باید به کشورهای مربوطه مراجعه کنند و بیش از 1662 نفر از اینها برای بازگشت به ایران اعلام آمادگی کردند و ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران اینها را مورد عفو قرار دادیم همچنانکه حدود 800 نفر از آنان نیز قبلا به ایران بازگشته بودند.

وی در خصوص سابقه دار بودن این افراد در جنایت علیه مردم ایران گفت: ما مخالف بازگشت منافقین نیستیم مگر اینکه کسی پرونده قضایی داشته باشد که افرادی که پرونده قضایی دارند تعدادشان کمتر از 100 نفر است که افرادی نیز از آنان در داخل عراق پرونده دارند که آقای نوری المالکی در این رابطه عدد 120 نفر را اعلام کرد.

سفیر ایران در پایان گفت: مشکل از اینجا پیش می آید که اکثر کشورهای دنیا منافقین را تروریست می دانند و آنان را نمی پذیرند اما سازمان ملل قول داده این کار را انجام دهد و برای اینکه این مرحله طی شود بناست آنها از پادگان اشرف به پایگاه لیبرتی که قبلا یک پایگاه آمریکایی بوده منتقل شوند که آنجا کاربری اش حضور موقت و مصاحبه با افراد توسط کمیساریای عالی پناهندگان است تا تصمیم گیری شود و نمایندگان کنسولی کشورهای مختلف چه کشورهای اروپایی و چه کشور ما نیز در آنجا مستقر خواهند شد و بنا نیست آنجا یک پایگاهی برای آنان باشد.

وی گفت: لیبرتی خیلی متفاوت از پادگان اشرف است که هم اکنون آنها قطعه ای از خاک عراق را اشغال کردند و اجازه نمی دهند عراق در آنجا اعمال حاکمیت کند.