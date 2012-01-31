سه نفر در کمربندی ابهر کشته و مجروع شدند

سرهنگ علی‌اصغر شیرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این حادثه رانندگی صبح سه شنبه بر اثر برخورد یک دستگاه کمپرسی با یک دستگاه وانت بار رخ داد، افزود: در این حادثه رانندگی متاسفانه دو نفر از سرنشینان وانت پیکان کشته شده اند و یک نفر دیگر نیز به شدت مجروح شد.

وی در ادامه با اشاره به بارش برف شدید و کولاک در سطح استان زنجان افزود: به ‌رغم بارش برف در استان و وجود کولاک مقطعی در برخی محورها، رانندگان می‌توانند با رعایت قوانین در این مسیرها تردد کنند و مشکلی در این رابطه وجود ندارد.

سرهنگ شیرمحمدی ادامه داد: در جاده طارم، مسیر قیدار به زنجان و ابهر و پاپایی، عبور و مرور با زنجیر چرخ امکان‌پذیر است و رانندگان در چنین شرایطی باید با دقت رانندگی کرده و با احتیاط تردد کنند.

سرهنگ شیرمحمدی با اشاره به اینکه در فصل زمستان و در شرایطی که بارش برف رخ می‌دهد، همه رانندگان باید خود را به وسایل و تجهیزات ایمنی تجهیز کرده و با احتیاط رانندگی کنند، یادآور شد: بی‌تردید کوچک‌ترین بی‌فکری، پشیمانی را در پی خواهد داشت.

جانشین پلیس استان زنجان به ممانعت از عبور و مرور خودروهای فاقد زنجیر چرخ اشاره کرد و ادامه داد: همه سختگیری پلیس به خاطر حفظ جان مسافران و رانندگان است و انتظار داریم در این شرایط با پلیس همکاری شود تا امنیت جاده و مردم حفظ شود.

سرهنگ شیرمحمدی به وضعیت سوانح رانندگی در جاده‌های استان نیز اشاره کرد و افزود: از زمان آغاز بارش‌ برف تاکنون چندین فقره تصادف رخ داده است که خوشبختانه هیچ‌گونه خسارت جانی در پی نداشت.