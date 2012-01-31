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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۳۵

خوشنویسان برتر جشنواره "در سایه سار ولایت" تجلیل شدند

خوشنویسان برتر جشنواره "در سایه سار ولایت" تجلیل شدند

ارومیه - خبرگزاری مهر: خوشنویسان برتر نخستین جشنواره خوشنویسی "در سایه سار ولایت" آذربایجان غربی با رای هیئت داوران در مجتمع فرهنگی و هنری خوی معرفی و تجلیل شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس کوچری از خوی و رزاق دریای از تکاب در خط شکسته نستعلیق، علی صفری و احد عسکری هر دو از تکاب در خط نستعلیق و علیرضا زنگانی از خوی و یحیی جاویدان از نقده نیز در خط ثلث بر اساس رای هیئت داوران به عنوان صاحبان آثار برتر معرفی و دیپلم افتخار، جایزه نقدی و تندیس ویژه جشنواره را دریافت کردند.

محمد باقر بابایی اصل رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خوی در مراسم اختتامیه این جشنواره از ارسال 127 اثر از خوشنویسان آذربایجان غربی در خطوط نستعلیق، شکسته نستعلیق، ثلث و نسخ به دبیرخانه خبر داد و افزود: از بین آثار ارسالی  100 اثر در حاشیه جشنواره به نمایش گذاشته شد.

امام جمعه خوی نیز در این مراسم گفت: سرزمین ایران اسلامی در طول تاریخ، مهد شکل گیری و شکوفایی غنی ترین تمدنهای بشری بوده است و مردمان این سرزمین همواره با اعتقاد و اتکا به خداوند یکتا و پیروی از منش های اخلاقی و انسانی منشا تحولات شگرف به ویژه در عرصه فرهنگ و هنر بودند.

حجت الاسلام سیدرضی موسوی شکوری، خوشنویسی را از هنرهای والای اسلامی دانست و بر ضرورت گسترش این هنر در جامعه به ویژه در بین جوانان تاکید کرد و گفت: برگزاری جشنواره ها بهترین فرصت برای شناساندن ظرفیتها و استعدادهای هنرمندان است.

جشنواره خوشنویسی "در سایه سار ولایت" به مدت یک هفته در مجتمع فرهنگی و هنری خوی برگزار شد و شامگاه دوشنبه با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

کد مطلب 1521532

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