سه دلیل افزایش نرخ سکه و ارز از نگاه مجلس

محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با بیان اینکه روسای کمیسیون های بودجه، طرح تحول اقتصادی و صنایع و مرکز پژوهش ها تحلیل های دقیقی را در جلسه مشترک با دولت اعلام کردند، گفت: نمایندگان در این جلسه افزایش نقدینگی در چند سال اخیر، عدم کفایت برخی مدیران اقتصادی، عدم اعتماد مردم به مسئولان پولی و ارزی را از دلایل مهم نوسانات اخیر بازار سکه و ارز اعلام کردند.

دهقان با اشاره به اینکه وکلای ملت در این جلسه از تدبیر دولت در افزایش سود بانکی برای کنترل نرخ ارز و سکه حمایت کردند، تصریح کرد: نمایندگان از تاخیر دولت در ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار گله داشتند و سئوال اصلی آنها این بود که سود این تاخیر و تقصیر از جیب چه کسانی خارج شده و به کیسه چه کسانی وارد شده است.



به گزارش خبرنگار مهر همزمان با سفر یک هفته ای رئیس جمهور به آمریکای لاتین و نوسانات شدید بازار سکه و ارز بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در مصوبه جلسه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی و اوراق مشارکت خبر داد. خبری که پس از چند روز با ورود رئیس جمهور به کشور از سوی مسئولان دولتی تکذیب شد.



این تکذیب به نوسانات موجود در بازار سکه و ارز دامن زد. بالاخره رئیس جمهور پس از انتقادات شدید نمایندگان مجلس مجبور شد چهارشنبه هفته گذشته برای کنترل بازار سکه و ارز مصوبه شورای پول و اعتبار را ابلاغ کند.



