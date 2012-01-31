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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۵۶

اردوها در پارکها ادامه دارد؛

بی اعتنایی معترضین آمریکا به ضرب الاجل پلیس/ جنبش تسخیر هنوز زنده است

بی اعتنایی معترضین آمریکا به ضرب الاجل پلیس/ جنبش تسخیر هنوز زنده است

با وجود هشدار پلیس برای خروج معترضین به نظام سرمایه داری از اردوگاههای خود در شهر واشنگتن، تظاهرات کنندگان همچنان در این مکانها حضور دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، معترضین نظام سرمایه داری در شهر واشنگتن با بی اعتنایی به درخواست پلیس برای ترک اردوگاههای خود از ادامه تظاهرات تا زمان دستیابی به اهداف تاکید کردند.

پلیس و مسئولین پارک ملی آمریکا هفته گذشته از معترضین خواستند تا کیسه های خواب، بالش و دیگر وسایل خود را از اردوگاههایی که در پارک زده شده اند، خارج کنند.

"دیوید شلوسر" سخنگوی پلیس پارک در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت: با وجود حضور معترضین در اردوگاههای خود عصر روز گذشته هیچ فردی در واشنگتن بازداشت نشد.

جنبش تسخیر وال استریت هنگامی آغاز شد که گروهی از مردم در مرکز تجاری نیویورک در اعتراض به نابرابری های گسترده و فساد در سطوح بالا، تجمع کردند. با وجود مانع تراشی های پلیس و دستگیری‌های گسترده، جنبش "تسخیر" اکنون به دیگر شهرهای بزرگ آمریکا نیز رسیده است.

کد مطلب 1521535

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