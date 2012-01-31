۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۳۱

توجیه درباره "تهران 1500" غیرکارشناسی است

نویسنده فیلم‌نامه انیمیشن "تهران 1500" نسبت به عدم حضور این فیلم در بخش مسابقه واکنش نشان داد.

  امیر مسعود علمداری در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: در حالی که شاهد استفاده روزافزون از جلوه‌های ویژه و تکنیک‌های مدرن انیمیشن در سینمای زنده هستیم  و نام آثار انیمیشن همواره در لیست آثار پرفروش و برتر جهان قرار دارد، بی‌توجهی ویترین سینمای ایران (جشنواره فجر) در نگاه به آثار انیمیشن هنرمندان این عرصه را بهت‌زده کرده است.

مدیرمسوول مجله تخصصی انیمیشن "پیل بان" ضمن اظهارتاسف از اینکه فقدان آشنایی با انیمیشن در هیات انتخاب جشنواره محسوس است، تصریح کرد: اثری پرزحمت و پرهزینه مانند تهران 1500 را که بدعتی در این عرصه به شمار می‌رود در بخش مسابقه جای نمی‌دهند! آنهم به صورتی که ارایه دلایل غیر کارشناسانه در توجیه این عدم انتخاب نیز جای شگفتی دارد.

وی افزود: آیا زحمتکشان این عرصه با نگاه موجود باز هم بایستی امیدی به ادامه تلاش و عرضه توانایی‌های خود در حوزه‌ انیمیشن داشته باشند؟

علمداری در پایان تاکید کرد که آقایان باید باور کنند  که انیمیشن سینمای آینده است.

