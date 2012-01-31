آغاز طرح تشدید بازرسی از اصناف در مراغه

باقر اصل نجاری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به منظور ارتقای خدمت رسانی درست و صحیح به همشهریان در این شهرستان، بازرسان این اداره همه روزه از ساعت 8 صبح تا ساعت 20 و 30 دقیقه به صورت دو نوبته از تمامی واحدهای صنفی، تولیدی، انباری، سردخانه ها، فروشگاهها بازرسی به عمل می آورند.

وی اظهار داشت: این طرح به منظور جلوگیری از احتکار، گرانفروشی، کم فروشی، درج نکردن قیمت بر روی کالاها و سایر تخلفات اقتصادی از سوی اصناف و بازاریان انجام می شود.

نجاری از مردم خواست در موقع خرید کالا به قیمت کارخانه ای اقلام توجه و در صورت مشاهده قلم خوردگی در قیمت یا نصب قیمت جدید بر روی قیمت کارخانه ای مراتب را به بازرسان این مدیریت اطلاع دهند.

معاون سازمان بازرگانی استان، همچنین با اشاره به اینکه قلم خوردگی و نصب قیمت جدید بر روی قیمت کارخانه ای کالا تخلف محسوب می شود، از اصناف و بازاریان خواست از مبادرت به این کار جدا خودداری کنند.

نجاری گفت: تا کنون در این راستا تنها در ماه گذشته 530 واحد بازرسی شد که از این میزان 53 واحد متخلف شناسایی و 53 میلیون و 638 هزار و 800 ریال جریمه شدند.

وی ادامه داد: مردم می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی از سوی اصناف، بازاریان و تولیدکنندگان با شماره های 124 به صورت شبانه روزی تماس گرفته و مراتب را اطلاع دهند.