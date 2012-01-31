ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، قربان حسام روز سه شنبه در چهارمین جلسه کمیته تخصصی پیشگیری و ساماندهی اقتصادی کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: با توجه به آثار مخرب قاچاق کالا لازم است طرح شبنم هر چه زودتر و با جدیت و کوشش بیشتر مسئولان اجرا شود و با اجرای طرح شبنم و اطلاع رسانی لازم، اقدامات پیشگیرانه در این زمینه انجام گیرد.
وی ادامه داد: با همکاری دستگاههای عضو کمیته می توان قدمهای موثری به منظور جلوگیری از بروز گسترش قاچاق کالا در سطح استان برداشت.
حسام گفت: نتایج مثبت اجرای طرح بارکد دو بعدی و کدینگ کالا، اقدام خوب در جهت کاهش و عرضه کالاهای قاچاق است.
حسام در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهان اقدامات پیشگیرانه ای بطور مستمر در سطح استان شد.
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