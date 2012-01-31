ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، قربان حسام روز سه شنبه در چهارمین جلسه کمیته تخصصی پیشگیری و ساماندهی اقتصادی کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: با توجه به آثار مخرب قاچاق کالا لازم است طرح شبنم هر چه زودتر و با جدیت و کوشش بیشتر مسئولان اجرا شود و با اجرای طرح شبنم و اطلاع رسانی لازم، اقدامات پیشگیرانه در این زمینه انجام گیرد.

وی ادامه داد: با همکاری دستگاههای عضو کمیته می توان قدمهای موثری به منظور جلوگیری از بروز گسترش قاچاق کالا در سطح استان برداشت.

حسام گفت: نتایج مثبت اجرای طرح بارکد دو بعدی و کدینگ کالا، اقدام خوب در جهت کاهش و عرضه کالاهای قاچاق است.

حسام در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهان اقدامات پیشگیرانه ای بطور مستمر در سطح استان شد.

وی در خصوص موضوع بعدی جلسه که بررسی نحوه جمع آوری گوشیهای همراه فاقد شناسه رهگیری از سطح عرضه بود، گفت: از اتحادیه مربوطه درخواست داریم جلسات توجیهی در این رابطه با اعضاء داشته باشند و همچنین مقرر شد گشتهای مشترک با همکاری بازرسان اصناف و تعزیرات صورت گیرد که بیشتر این گشتها جنبه ارشادی داشته باشد.