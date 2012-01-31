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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۳۷

امینی به مهر خبر داد:

دو فروند شناور به ناوگان مسافری هرمزگان اضافه می شود

دو فروند شناور به ناوگان مسافری هرمزگان اضافه می شود

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیر بندر شهید باهنر بندرعباس از اضافه شدن دو فروند لنج و یک شناور دریایی تندرو دیگر طی روزهای آینده به ناوگان مسافری در هرمزگان خبر داد.

مجید امینی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: در حال حاضر 19 فروند شناور تندرو در اسکله حقانی کار جابجایی مسافران را انجام می دهند.

وی گفت: از این تعداد چهار فروند شناور مختص جزیره هرمز و 15 شناور دیگر در مسیر بندرعباس به قشم و بالعکس مسافران را جابجا می کنند.

مدیر بندر شهید باهنر بندرعباس با اشاره به افزایش شناور استاندارد به ناوگان مسافری دریایی افزود: در نظر داریم به زودی دو فروند موتور لنج دیگر به 19 فروند شناور تندرو نیز اضافه شود.

امینی با بیان اینکه این تعداد شناور ظرفیت سه هزار صندلی را دارد، اضافه کرد: چنانچه چهار سفر در روز انجام شود می توانند روزانه 12 هزار مسافر را در مسیرهای مختلف جابجا کنند.

وی  یکی از مهمترین و الویت کار ما ایمنی تردد مسافران در دریاست، اظهار کرد: برای جابجایی مسافران در ایام نوروز سال جاری 20 فروند شناور دیگر تجهیز می شوند.

مدیر بندر شهید باهنر بندرعباس همچنین دراین جلسه از کنار گذاشتن 266 فروند شناور غیر استاندارد از اسکله های مسافری هرمزگان خبر داد.

کد مطلب 1521542

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