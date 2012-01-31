اعطای بیمه پایه و مسئولیت مدنی به دستیاران تخصصی پزشکی

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مصوبات هفتاد و پنجمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی افزود: بیمه پایه و بیمه مسئولیت مدنی که از مدت ها پیش موضوع مورد بحث برای دستیاران پزشکی بود برای اولین بار در شورا به تصویب رسید.

وی افزود: این موضوع پس از تصویب در هیئت های امنای دانشگاههای علوم پزشکی بر اساس شرایط و ضوابط، اجرایی می شود.

محققی خاطرنشان کرد: موضوعاتی که دارای بار مالی و هزینه ای در دانشگاهها هستند باید به تصویب هیئت امنای دانشگاهها برسند که بیمه ها نیز شامل این موضوع می شوند.

معاون وزیر بهداشت اظهار داشت: دانشگاههای علوم پزشکی پس از تصویب این موضوع در هیئت امنا آن را بسته به تعداد و شرایط دستیاران پزشکی شاغل به تحصیل در آن دانشگاهها اجرایی می کنند.