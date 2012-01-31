فناوری "کینکت" مایکروسافت با نوت بوکها ادغام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پروژه Kinect که امکان انجام و کنترل بازیهای ویدیویی ارائه شده در کنسول Xbox 360 بدون نیاز به دسته فرمانها را فراهم می کند همچنان به گسترش خود ادامه می دهد. به طوریکه دو نمونه آزمایشی نوت بوکهای جدید محصول شرکت "ایسوس" که برپایه ویندوز 8 قرار گرفته اند مجهز به این فناوری هستند.

به نظر می رسد که گام بعدی مایکروسافت در پیشبرد Kinect علاوه بر کنسول بازی، وارد کردن این حسگر به رایانه های شخصی، تلویزیونها و نوت بوکها است.

انتخاب "ایسوس" به عنوان یک شریک تجاری در تحقق این پروژه تصادفی نیست. درحقیقت، شرکت تایوانی ایسوس پیش از این سیستم مشابهی را عرضه کرده بود که از فناوری PrimeSense که برای Kinect استفاده می شود بهره می گیرد.

روی قاب این دو نوت بوک نمونه آزمایشی در قسمت بالای نمایشگر در کنار وبکم، حسگرهای Kinect قرار گرفته اند.

در قسمت پایین این دستگاه، چند لامپ LED قرار گرفته اند که احتمالاً براساس نوع عملکردها روشن و خاموش می شوند.

براساس گزارش دیلی، هرچند مایکروسافت وجود این نمونه های آزمایشی را تکذیب نکرده اما این خبر را تائید هم نکرده است.

این نمونه های آزمایشی می توانند نشان دهند که مایکروسافت فناوری Kinect را مستقیماً در سکوی ویندوز 8 اجرا می کند.