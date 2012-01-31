به گزارش خبرگزاری مهر، قاصم صیادی افزود: از ابتدای امسال تاکنون این تعداد معادل 506 هزار و 43 نفر ساعت از آموزش‌های مهارتی را شامل می‌شود.

وی یادآور شد: این آموزش‌ها با هدف ارتقاء مهارت روستائیان و افزایش شاغلان در روستاها و تولیدات کشاورزی و همچنین توسعه آموزش‌های مهارتی و تشویق روستائیان فاقد مهارت برای اشتغال و کارآفرینی در مناطق روستایی، در 92 روستای استان و در 106 کارگاه آموزشی در حرفه‌های مختلف آموزشی در پایگاه‌های آموزش روستایی مراکز آموزشی تابعه استان زنجان برگزار شده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان زنجان، با اشاره به کسب رتبه برتر کشوری در توسعه آموزش‌های روستایی با رشد 300 درصدی، بر اهمیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در روستا‌ها تأکید کرد و افزود: فنی و حرفه‌ای باید به توسعه آموزش‌های روستایی پرداخته و برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات مورد ‌نیاز را در این راستا انجام دهد.

500 واحد مسکونی توسط کمیته امداد، بهزیستی و بنیادمسکن همزمان با دهه فجر کلنگ زنی می شود



قائم‌مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان گفت: هم‌زمان با دهه‌فجر، نزدیک به 500 واحد مسکونی توسط کمیته امداد، بهزیستی و بنیادمسکن در قالب کمیته همیاری و تشکل‌های مردمی افتتاح و یا کلنگ‌زنی خواهد شد.

علی عزیزخانی تصریح کرد: یکی از وظایف کمیته همیاری و تشکل‌های مردمی، اجرای هرچه باشکوه‌تر برنامه‌های در نظر گرفته شده برای دهه‌فجر می‌باشد که افتتاح واحدهای مسکونی برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان و اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی برای مددجویان زنجانی در طول دهه‌فجر، از جمله برنامه‌هایی است که صورت می‌گیرد.

قائم‌مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان، یادآور شد: اهداء جهیزیه به نوعروسان و هدیه ازدواج به تازه‌ دامادها نیز از دیگر برنامه‌هایی است که در طول دهه‌فجر اجرا می‌شود.

وی همچنین از برگزاری نمایشگاه صنایع‌دستی از دستاوردهای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان در طول دهه‌فجر خبر داد و گفت: توزیع سبد غذایی در بین مددجویان امداد و بهزیستی استان زنجان نیز از دیگر برنامه‌هایی است که در طول این دهه اجرا خواهد شد.

عزیزخانی، برگزاری مسابقه کتابخوانی با موضوع انقلاب اسلامی را از دیگر برنامه‌های کمیته همیاری و تشکل‌های مردمی اعلام کرد و افزود: امضاء قرارداد بیمه تکمیلی برای تعدادی از بازنشستگان تأمین اجتماعی از برنامه‌هایی است که در طول دهه‌فجر اجرا می‌شود.

عزیزخانی با اشاره به برگزاری دومین جلسه این کمیته، روند مصوبات این کمیته را مثبت ارزیابی کرده و افتتاح 243 واحد مسکونی برای خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد، جشن واگذاری 52 هزار واحد مسکونی مهر، افتتاح کلینیک و مراکر درمانی ویژه معلولان توسط بهزیستی را از اهم برنامه‌های مصوب کمیته همیاری و تشکل‌های مردمی اعلام کرد.

طرح غربالگری هزار نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد زنجان آغاز شد

رئیس اداره بهداشت، درمان و امور بیمه کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان، گفت: از دیروز طرح غربال‌گری یک‌هزار نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد این استان آغاز شد.

وحید محمدیون روز گذشته با اشاره به اینکه زنان سرپرست خانوار علاوه بر نقش‌آفرینی‌های مادرانه به علت فقدان همسر بسیاری از مسئولیت‌های پدر را نیز عهده‌دار هستند، افزود: وجود شرایط مختلف و حساس در برابر این قشر از جامعه، آسیب‌پذیری آنان را دوچندان می‌کند.

وی ادامه داد: در فاز نخست این طرح 800 تا یک‌هزار نفر از زنان سرپرست خانوار کمیته امداد امام خمینی (ره) در شهرستان زنجان، تحت پوشش این طرح قرار می‌گیرند.

رئیس اداره بهداشت، درمان و امور بیمه کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان، یادآورشد: نگاه پیشگیرانه در سلامت، تلاش می‌کند تا با تغییر رفتارهای خطرآفرین، کاهش عوامل خطر و شناخت سریع بیماری، راه‌کارهای پیشگیری تأمین، حفظ و ارتقاء تندرستی جوامع با درمان به‌موقع و بازتوانی مشکلات ناشی از ایجاد بیماری در سطوح مختلف را تضمین کند.

وی با بیان اینکه پزشکان عمومی، ماماها، متخصصان زنان و زایمان، نیروهای آزمایشگاهی و رادیولوژی در اجرای این طرح مشارکت می‌کنند،خاطرنشان کرد: در اجرای این طرح معایناتی همچون اخذ شرح حال عمومی گروه هدف، معاینه عمومی، تست قند خون، میزان چربی خون، تست عملکرد کلیه و شمارش کامل سلول‌های خونی انجام می‌گیرد.

محمدیون، میزان اعتبار پیش‌بینی شده برای فاز نخست این طرح را 500 میلیون ریال عنوان کرد و گفت: طی دو ماه آینده همه یک‌هزار زن سرپرست خانوار مورد غربال‌گری قرار می‌گیرند.

وی، به نحوه دسته‌بندی و معاینه این زنان اشاره کرد و افزود: این افراد گروه‌بندی شده و در قالب گروه‌های 15 نفره با مراجعه به مرکز آموزشی درمانی تخصصی و فوق‌تخصصی آیت‌الله موسوی زنجان تحت معاینات و آزمایش‌های مربوطه قرار می‌گیرند.

رئیس اداره بهداشت، درمان و امور بیمه کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان، اظهار کرد: این طرح با همکاری دانشگاه علوم‌پزشکی استان زنجان اجرا می‌شود.