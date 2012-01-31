سقوط بیمار 50 ساله از طبقه دوم بیمارستان میناب خود کشی بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آریا پور پیش ازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص سقوط یک بیمار در بیمارستان میناب بیان داشت: در ساعت 20:30 شب نهم بهمن ماه سالجاری بیمار 50 ساله ای که با تشخیص دیابت و فشار خون در بخش داخلی این بیمارستان بستری بود، به دنبال مشاجره با فرزندش به قصد خودکشی خود را از طبقه دوم بیمارستان پرتاب می کند.

وی تصریح کرد: مطابق با اظهارات بیماران هم اتاقی نامبرده پس از مشاجره و درگیری لفظی با فرزندش لحظاتی بعد با حضور در اتاق در حال تعمیر طبقه دوم بیمارستان با قصد و انگیزه قبلی اقدام به سقوط از پنجره می کند.

آریاپور در ادامه افزود: بلافاصله پس از سقوط بیمار به بخش اورژانس منتقل و اقدامات تشخیص و درمان توسط متخصصین جراحی، ارتوپدی و جراح مغز و اعصاب بر روی بیمار انجام می شود.

آریا پورگفت: علیرغم تلاش بی وقفه کادر درمانی این بیمارستان، متاسفانه بیمار در همان شب به دنبال ایست قلبی، تنفسی فوت می کند.