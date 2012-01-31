نمایش " ماه مهر از سال 60 " در گرگان به روی صحنه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، بخش استانی سی این جشنواره بین اللمللی تئاتر فجر از 5 الی 11 بهمن در گلستان در حال برگزاری است.

نمایش ماه مهر از سال 60 کاری از گروه تلنگر در استان تهران است که توسط محمد باقر نباتی مقدم نوشته و علی برجی کارگردانی آن را به عهده داشته است.



در این نمایش، حامد اویسی، پژمان کاشفی، حسین شهبازی، میثم عباسی و شقایق فتحی ایفای نقش کردند.



این اثر نمایشی روایتگر خادمان کلیسای آبادان است که پس از محاصره در شهر مانده و کلیسای خود را به پناهگاهی برای مجروحان و زخمیان جنگ تبدیل می کنند.



امشب و در آخرین شب از سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در گرگان، نمایش شش پنجره به کارگردانی عبدالرضا شیبانی به روی صحنه می رود.