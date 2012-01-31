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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۱۷

نمایش " ماه مهر از سال 60 " در گرگان به روی صحنه رفت

گرگان - خبرگزاری مهر: نمایش ماه مهر از سال 60، در بخش استانی جشنواره بین المللی تئاتر فجر، در تالار فخرالدین اسعد گرگانی به روی صحنه رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، بخش استانی سی این جشنواره بین اللمللی تئاتر فجر از 5 الی 11 بهمن در گلستان در حال برگزاری است.

نمایش ماه مهر از سال 60 کاری از گروه تلنگر در استان تهران است که توسط محمد باقر نباتی مقدم نوشته و علی برجی کارگردانی آن را به عهده داشته است.

در این نمایش، حامد اویسی، پژمان کاشفی، حسین شهبازی، میثم عباسی و شقایق فتحی ایفای نقش کردند.

این اثر نمایشی روایتگر خادمان کلیسای آبادان است که پس از محاصره در شهر مانده و کلیسای خود را به پناهگاهی برای مجروحان و زخمیان جنگ تبدیل می کنند.

امشب و در آخرین شب از سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در گرگان، نمایش شش پنجره به کارگردانی عبدالرضا شیبانی به روی صحنه می رود.
کد مطلب 1521555

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