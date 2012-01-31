به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی صبح سه شنبه در سالن جلسات فارابی دانشگاه علوم پزشکی استان البرز اظهار داشت: سطح خدمات بهداشت و درمان البرز باید همانند تهران شود.



وی افزود: سطح امکانات و تجهیزات بهداشت و درمان استان البرز باید به گونه ای شود که مردم از کرج خارج نشوند بلکه مردم تهران به کرج مراجعه کنند.



زیر ساخت های استان البرز باید تقویت شود



وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه استان البرز دارای ظرفیت و پتانسیل های خوبی است، اضافه کرد: نیروهای متخصص و خوبی در البرز وجود دارد؛ باید از این نیروهای متخصص به خوبی استفاده کرد.



دستجردی گفت: با توجه به رویکرد وزارت بهداشت به سرعت دانشکده علوم پزشکی استان البرز به دانشگاه ارتقاء پیدا کرد و هم اکنون 32 دانشجو پزشکی در این دانشگاه مشغول تحصیل هستند.



وی افزود: سطح خدمات بهداشت و درمان استان البرز باید همانند تهران شود و تعداد زیادی از دانشجو ها در رشته های پزشکی، دندان پزشکی و دارو سازی در این استان مشغول تحصیل شوند.

50 درصد دانشجویان پزشکی البرز، خارجی باشد



وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر اینکه تعداد دانشجویان و خوابگاههای دانشجویی استان البرز باید افزابش پیدا کند، اضافه کرد: باید مبنا بر این باشد که 50 درصد دانشجویان پزشکی استان خارجی باشد و اگر زیر ساخت آماده شود شعبه بین الملل در استان راه اندازی می شود و دانشجو از خارج ایران جذب می شود.

