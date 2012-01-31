افتتاح 223 کلاس درس در هرمزگان/ 500 کلاس در شرایط بحرانی قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مدرس صبح سه شنبه در نشستی خبری با اشاره به افتتاح 55 طرح نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس همزمان با دهه مبارک فجر در استان هرمزگان، بیان داشت: این طرحها شامل 223 کلاس درس است که با اعتباری بالغ بر 21 میلیارد و 800 میلیون تومان ساخته شده اند و مجموع زیربنای این کلاسهای درس بیش از چهار هزار متر مربع است.

وی با اشاره به مشارکت خیرین مدرسه ساز در احداث این طرحها، اظهار داشت: 29.3 درصد این طرحها از محل اعتبارات استانی، 51 درصد از محل اعتبارت ملی، 1.8 درصد توسط خیرین و 17.9 درصد با مشارکت خیران و دولت ساخته شده اند.

مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان ادامه داد: در واقع از 223 کلاسی که در دهه فجر در هرمزگان به بهره برداری می رسد 131 کلاس با اعتبارات ملی، 39 کلاس با اعتبارات استانی، 13 کلاس توسط مردم و 40 کلاس به صورت مشارکتی ساخته شده اند که از نظر پراکندگی بیشترین کلاسها در شهرستانهای بندرعباس، میناب، بشاگرد و بندرخمیر ساخته شده اند.

مدرس افزود: طبق هدفگذاری اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان قرار بود امسال 500 کلاس درس جدید در استان هرمزگان ساخته شود که با توجه به افتتاح 262 کلاس درس در هفته دولت و 223 کلاس در دهه مبارک فجر بیش از 97 درصد این هدفگذاری محقق شده است.

وی در خصوص وضعیت سرانه فضاهای آموزشی در هرمزگان گفت: در حال حاضر سرانه فضاهای آموزشی هرمزگان در مقطع ابتدایی 2.8 متر مربع به ازای هر دانش آموز، در مقطع راهنمایی 3 متر مربع، مقطع متوسطه 3.3 متر مربع و در بخش فنی و حرفه ای 2.8 متر مربع است و در مجموع سرانه فضاهای آموزشی استان هرمزگان 2.9 متر مربع به ازای هر دانش آموز است.

مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان اضافه کرد: هدفگذاری ما در خصوص سرانه فضاهای آموزشی رسیدن به رقم 3.8 متر مربع است که برای رسیدن به این هدف باید 900 کلاس درس جدید در استان هرمزگان ساخته شود و طبق برنامه ریزیها باید برای رسیدن به این هدف سالیانه 300 کلاس درس جدید علاوه بر نوسازی کلاسهای درس غیر استاندارد ساخته شود.

مدرس تعداد کلاسهای درس غیر استاندارد در استان هرمزگان را دو هزار و 890 کلاس عنوان کرد و اظهار داشت: 60 درصد این کلاسها باید تخریب شوند و 40 درصد دیگر نیاز به مقاوم سازی دارند و همچنین در حال حاضر 500 کلاس درس بحرانی در هرمزگان وجود دارد که در اولویت نوسازی قرار گرفته اند.

وی در ادامه به وجود مدارس کانکسی در هرمزگان اشاره کرد و افزود: این مدارس پس از طرح کپرزدایی سال 84، زلزله سال 86 قشم و سال 88 بندرعباس ایجاد شدند و شرایط درس خواندن در آن برای دانش آموزان با توجه به گرمای هوا بسیار سخت است و طبق اقدامات صورت گرفته عملیات جایگزین کردن 85 درصد این مدارس به زودی آغاز می شود.

مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان با اشاره به کمکهای فراوان خیرین در ساخت کلاسهای درس در استان هرمزگان، تصریح کرد: میزان اعتبارت پرداخت نشده دولتی برای احداث مدارس مشارکتی با خیران در سال 88 رقمی معادل 18 میلیارد و 700 میلیون تومان بود که در حال حاضر 10 میلیارد تومان از این مبلغ پرداخت شده و در حال حاضر نیز نوسازی مدارس تخریبی در اولویت خیرین مدرسه ساز قرار گرفته است.