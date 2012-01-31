قطعی های مکرر آب شرب در سقز/ 70 درصد شهر همچنان بی آب است

به گزارش خبرنگار مهر، قطعی های مکرر آب شرب شهر سقز به دلیل ترکیدگی خط لوله انتقال در حالی همچنان ادامه دارد که در تازه ترین مورد از صبح دوشنبه آب 70 درصد از شهر قطع شده و علیرغم گذشت زمان زیادی از آن همچنان بخشی از شهر آب ندارند.

از ساعت اولیه روز دوشنبه آب شرب اغلب محلات شهر سقز به تدریج دچار قطعی شد و به دنبال آن بیشتر از 70 درصد آب، مشترکان این شهر روز و شب را بدون آب گذراندند و تا لحطه مخابره این خبر قطعی آب در بخش زیادی از شهر همچنان ادامه داشت.

رئیس اداره آب و فاضلاب شهری سقز در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص وضعیت قطعی آب این شهر گفت: علت قطعی آب، شکستگی لوله انتقال آب از سد شهید کاظمی به سقز در کیلومتر ۱۳ این مسیر است.

مظفر صالحی افزود: پس از اطلاع از شکستگی لوله خط انتقال که قطر آن ۹۰۰ میلیمتر است، اکیپ عملیاتی این اداره به محل اعزام شدند اماعملیات ترمیم به دلیل صعب العبور بودن محل، با کندی پیش می رود.

وی علت شکستگی لوله انتقال آب را عوامل جوی اعلام کرد و افزود: انتظار می رود کار ترمیم این لوله شکسته تا عصر امروز به اتمام برسد و آب شهر مجددا وصل شود.

هم اکنون اکیپ های امدادی شرکت آب و فاضلاب شهری سقز در حال رفع مشکل هستند که صعب العبور بودن منطقه و همچنین بارش برف نیز بر مشکلات افزوده است.