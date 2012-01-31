فشار شدید بر روسیه برای "فتح معرکه دمشق"

منابع دیپلماتیک روز گذشته (دوشنبه) از تلاش پرفشار و هماهنگ برخی کشورهای عربی و قدرتهای غربی بر روسیه در زمینه تغییر موضع این کشور در قبال سوریه خبر داده بودند.

روزنامه الحیات چاپ لندن نیز در گزارشی با عنوان "مواجهه غربیها و روسیه در جلسه امروز شورای امنیت" به نشست مهم امروز درباره سوریه پرداخته است .

براین اساس گفته شده بود که تلاشهای فعلی بر تغییر موضع روسیه تمرکز دارد تا در راستای آن مقدمات تغییر رژیم در سوریه فراهم شود. این منابع تاکید کردند: فشارهای دیپلماتیک بر مسکو در راستای تایید پیش نویس قطعنامه غربی و عربی در شورای امنیت است که در آن بر عزم جامعه بین المللی در راستای تغییر وضعیت سوریه تاکید می شود و البته در آن اشاره ای به دخالت نظامی نخواهد شد.

این در حالی است که "میخائیل بوگدانف" معاون وزیرخارجه روسیه شب گذشته در اظهاراتی تاکید کرد: مسکو پیش نویس قطعنامه جدید درباره سوریه در شورای امنیت را تایید نخواهد کرد.

مقامات مسکو پیش از این نیز تاکید کرده بودند که روسیه با آغاز گفتگوهای فراگیر و جامع در سوریه میان مخالفان و دولت همراه است. بوگدانف همچنین تاکید کرده بود که آغاز این گفتگوها باعث توقف خشونتها و جلوگیری از دخالت خارجی خواهد شد.

در همین رابطه "برنار والرو" سخنگوی وزارت خارجه فرانسه شب گذشته در گفتگو با شبکه العربیه اظهار داشت: نشست فردا (امروز) شورای امنیت درباره سوریه بسیار تعیین کننده است.

وی تاکید کرد: در روزهای آتی شاهد تغییرات مهمی درباره سوریه خواهیم بود و نشست شورای امنیت دراین باره تعیین کننده خواهد بود.

والرو با اشاره به موضع مسکو در قبال تحولات سوریه افزود: همگی باید حقیقت اوضاع سوریه را در نظر داشته باشند و تمامی کشورها در شورای امنیت باید به مسئولیتهای خود پایبند باشند.

. در این قطعنامه سرنگونی نظام دمشق و یا استفاده از گزینه نظامی دیده نشده است. البته در این طرح از "بشار اسد" رئیس جمهور سوریه خواسته می شود که اختیارات خود را به معاون خود (فاروق الشرع) واگذار کند

روزنامه الشرق الاوسط امروز به عنوان تیتر نخست خود موضوع جلسه امروز شورای امنیت درباره سوریه را مورد توجه قرار داده و می نویسد: امروز شورای امنیت نشست بسیار سرنوشت سازی را برای تایید احتمالی پیش نویس قطعنامه عربی - غربی درباره سوریه برگزار می کند.

این روزنامه با اشاره به اینکه امروز تمامی نگاهها به نشست شورای امنیت در قبال سوریه معطوف شده تاکید کرد: اغلب اعضای شورای امنیت پیش نویس قطعنامه انتقال سیاسی در سوریه را تایید می کنند.

الشرق الاوسط در خبری دیگری از امتیازدهی قدرتهای غربی به روسیه و چین در راستای کسب موافقت آنها با پیش نویس قطعنامه علیه سوریه خبر داد.

بر این اساس، در این قطعنامه سرنگونی نظام دمشق و یا استفاده از گزینه نظامی دیده نشده است. البته در این طرح از "بشار اسد" رئیس جمهور سوریه خواسته می شود که اختیارات خود را به معاون خود (فاروق الشرع) واگذار کند.

در همین راستار روزنامه الحیات چاپ لندن نیز در گزارشی با عنوان "مواجهه غربیها و روسیه در جلسه امروز شورای امنیت" به نشست مهم امروز درباره سوریه پرداخته است.

در این گزارش آمده است: آمریکا، انگیس و فرانسه اعلام کرده اند که وزرای خارجه آنها در این نشست حضور خواهند داشت. ناظران معتقدند این تصمیم برای فشار بیشتر بر روسیه و چین اتخاذ شده که تاکنون با صدور هر گونه قطعنامه بین المللی در محکومیت دمشق مخالفت کرده اند.

بر این اساس، قدرتهای غربی در تلاش هستند با توجه به اینکه در پیش نویس قطعنامه فعلی تحریمهای جدید، ممنوعیت تسلیحاتی، گزینه نظامی و یا تغییر رژیم سوریه در مطرح نشده، بتوانند موضع موافق روسیه و چین را بدست آورند.

این در حالی است که در نشست امروز علاوه بر وزرای خارجه آمریکا، انگلیس، فرانسه، "نبیل العربی" دبیرکل اتحادیه عرب و "حمد بن جاسم" نخست وزیر قطر نیز حضور دارند.