بحرین کاردار سفارت عراق در منامه را احضار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه بحرین روز گذشته در اعتراض به حمایت عراق از مردم مظلوم بحرین "نجلاء ثامر محمود" کاردار سفارت عراق در منامه را احضار کرد.

وزارت خارجه بحرین خطاب به ثامر محمود مدعی شد که مواضع دولت عراق در قبال بحرین سازنده و مثبت نیست.

مسئولان وزارت خارجه بحرین در ادامه ادعاهای خود اعلام کردند: مقامات عراقی از جمله مقتدی صدر عادت کرده اند اظهارات مداخله جویانه ای درباره بحرین داشته باشند که این امر دخالت آشکار در امور داخلی بحرین به شمار می رود و باعث تفرقه در مردم می شود.

ادعای وزارت خارجه بحرین در حالی مطرح می شود که رژیم آل خلیفه در اقدامی غیرقانونی و غیر انسانی از نیروهای سعودی و امارات و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس برای سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز مردم بحرین کمک می گیرد و این مسئله را نه دخالت بلکه همکاری امنیتی تلقی می کند.