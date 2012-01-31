مسابقات جایزه بزرگ امارات فرصتی برای بالا بردن کیفیت شناگران است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم اعزامی کشورمان با سه شناگر در رده سنی جوانان و هفت شناگر در رده سنی بزرگسالان و میانگین سنی 20 سال در مسابقات ورودی المپیک امارات که طی روزهای 2 تا 6 فوریه 2012 (13 لغایت 17 بهمن 1390) در شهر دبی و مجموعه ورزشی "حمدان بن محمد بن رشید" برگزار خواهد شد، شرکت می‌کند.

خشایار حضرتی در گفتگو با مهر اظهار داشت: مسابقات امارات قسمتی از روند آماده سازی شناگران ماست اما باید اذعان کنم که کار دشواری برای کسب سهمیه در رقابت‌های المپیک خواهیم داشت. شناگران ما در دو مرحله مسابقات لیگ ایران عملکرد خوبی داشتند و نشان دادند از آمادگی نسبتا خوبی برخوردارند با این حال تا رسیدن به سهمیه المپیک فاصله هست.

وی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که "آیا در رقابت‌های آتی این فرصت برای شناگران ایران فراهم خواهد شد تا به المپیک صعود کنند؟"، گفت: فینا (فدراسیون بین المللی شنا) رقابت‌های ماه به ماه بسیاری را در تمامی قاره‌ها برگزار می‌کند و فرصت فراوان است اما باید ببینیم از حیث ویزا و مسائلی از این دست، شرایط حضور در کدام کشور را داریم.

آیا شناگران ایرانی نمی توانند با Wild Card (سهمیه اعطایی) در رقابت‌های المپیک حاضر شوند؟

سرمربی تیم ملی شنا در پاسخ به این سئوال گفت: شرایط سهمیه‌های اعطایی بدین صورت است که تنها شناگرانی می‌توانند چنین سهمیه‌هایی را بگیرند که در مسابقات قهرمانی جهان شرکت کرده باشند. این هم بدین صورت است که به رکوردهای آنها در رده بندی فینا استناد می‌شود و شناگرانی از بخت کسب این سهمیه‌ها برخوردارند که رکوردهای بهتری دارند.

حضرتی در پایان اظهار داشت: به هر حال شناگران ما برای کسب رکورد و آماده سازی بهتر راهی مسابقات امارات می‌شوند و امیدواریم که با دستاورد فنی خوبی به کشور بازگردیم.