گازرسانی به 11 جایگاه CNG در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله دینی گفت: تاکنون عملیات گازرسانی به 136 جایگاه CNG در استان به پایان رسیده و با گازرسانی به 11 جایگاه جدید، تعداد کل جایگاههای گازدار استان به 147 مورد افزایش می یابد.

وی تصریح کرد: ظرفیت کل جایگاههای CNG گازدار شده در استان 253 هزار و 500 مترمکعب در ساعت بوده و بیشترین تعداد جایگاهها در شهر تبریز مستقر است.

دینی ادامه داد: گازرسانی به جایگاههای جدید در راستای بهینه سازی مصرف سوخت و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و افزایش زیرساختهای سوخت رسانی و رفاه اجتماعی و همچنین ایجاد زمینه اشتغالزایی انجام می شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان در ادامه از گازرسانی به 8 شهرک صنعتی در دهه فجر خبر داد و اعلام کرد: شهرکهای صنعتی غرب تبریز، یوزبند کلیبر، عجب شیر، اسپیران، دوزدوزان، ترک، کاغذکنان و شبستر، در راستای اشتراک پذیری مشترکین جدید صنعتی و تحقق توسعه پایدار استان از طریق ایجاد ارزش افزوده، اشتغالزایی و بهبود عوامل تولید، از نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند.

دینی با اشاره به اولویت اصلی شرکت گاز استان به منظور حرکت در راستای اهداف دولت خدمتگزار مبنی بر ارتقای فعالیتها در جهت خدمت رسانی هر چه بیشتر به مردم اظهار داشت: اعتبار پیش بینی شده جهت گازرسانی به جایگاههای CNG جدید حدود 6 هزار میلیون ریال است.