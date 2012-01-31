  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۰۶

در دهه فجر انجام می شود؛

گازرسانی به 11 جایگاه CNG در آذربایجان شرقی

گازرسانی به 11 جایگاه CNG در آذربایجان شرقی

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی از گاز رسانی به 11 جایگاه CNG در سطح استان به مناسبت گرامیداشت دهه فجر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله دینی گفت: تاکنون عملیات گازرسانی به 136 جایگاه CNG در استان به پایان رسیده و با گازرسانی به 11 جایگاه جدید، تعداد کل جایگاههای گازدار استان به 147 مورد افزایش می یابد.

وی تصریح کرد: ظرفیت کل جایگاههای CNG گازدار شده در استان 253 هزار و 500 مترمکعب در ساعت بوده و بیشترین تعداد جایگاهها در شهر تبریز مستقر است.

دینی ادامه داد: گازرسانی به جایگاههای جدید در راستای بهینه سازی مصرف سوخت و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و افزایش زیرساختهای سوخت رسانی و  رفاه اجتماعی و همچنین ایجاد زمینه اشتغالزایی انجام می شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان در ادامه از گازرسانی به 8 شهرک صنعتی در دهه فجر خبر داد و اعلام کرد: شهرکهای صنعتی غرب تبریز، یوزبند کلیبر، عجب شیر، اسپیران، دوزدوزان، ترک، کاغذکنان و شبستر، در راستای اشتراک پذیری مشترکین جدید صنعتی و تحقق توسعه پایدار استان از طریق ایجاد ارزش افزوده، اشتغالزایی و بهبود عوامل تولید، از نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند.

دینی با اشاره به اولویت اصلی شرکت گاز استان به منظور حرکت در راستای اهداف دولت خدمتگزار مبنی بر ارتقای فعالیتها در جهت خدمت رسانی هر چه بیشتر به مردم اظهار داشت: اعتبار پیش بینی شده جهت گازرسانی به جایگاههای CNG جدید حدود 6 هزار میلیون ریال است.

کد مطلب 1521564

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها