۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۱۴

همزمان با دهه فجر/

عملیات اجرایی 11 طرح کشاورزی در کرمان آغاز می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس جهاد کشاورزی استان کرمان از اجرایی شدن 11 طرح کشاورزی در استان کرمان طی ایام دهه فجر خبر داد.

عباس مولایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: اعتبار اختصاص یافته به این پروژه ها 18 هزار و 280 میلیون ریال است.

مولایی همچنین با اشاره به بهره برداری 72 پروژه کشاورزی در ایام الله دهه فجر گفت: بیشترین تعداد این پروژه ها در شهرستان بافت و کمترین آنها در شهرستان های رفسنجان و کوهبنان راه اندازی می شوند.

وی با اشاره به اجرای 13 طرح در شهرستان بافت عنوان داشت: برای راه اندازی این پروژه ها اعتباری بالغ بر 25 هزار و 910 میلیون ریال صرف شده است.

 وی تعداد پروژه های مربوط به شهرستان کرمان را شش عدد ذکر کرد و گفت: برای این تعداد طرح نیز 60 هزار 850 میلیون ریال اختصاص یافته است.

این مسئول با اشاره به تنوع آب و هوایی استان کرمان گفت: این استان دارای ظرفیت های بالای کشاورزی است که پرداختن به آنها می تواند در اقتصاد استان تاثیر مطلوبی را به همراه داشته باشد.

وی ادامه داد: در این راستا و برای تقویت کشاورزی استان کرمان، 10 پروژه کشاورزی نیز در شهرستان های ارزوئیه و شهربابک، شش پروژه در انار، پنج پروژه در فهرج و بردسیر، چهار پروژه در ریگان و زرند، سه پروژه در سیرجان و دو پروژه در راور در ایام دهه فجر به بهره برداری می رسد.

مولایی تصریح کرد: اعتبار اختصاص یافته برای کل پروژه های ذکر شده 198 هزار و 264 میلیون ریال است.


 

کد مطلب 1521565

