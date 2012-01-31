عملیات اجرایی 11 طرح کشاورزی در کرمان آغاز می شود

عباس مولایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: اعتبار اختصاص یافته به این پروژه ها 18 هزار و 280 میلیون ریال است.

مولایی همچنین با اشاره به بهره برداری 72 پروژه کشاورزی در ایام الله دهه فجر گفت: بیشترین تعداد این پروژه ها در شهرستان بافت و کمترین آنها در شهرستان های رفسنجان و کوهبنان راه اندازی می شوند.

وی با اشاره به اجرای 13 طرح در شهرستان بافت عنوان داشت: برای راه اندازی این پروژه ها اعتباری بالغ بر 25 هزار و 910 میلیون ریال صرف شده است.

وی تعداد پروژه های مربوط به شهرستان کرمان را شش عدد ذکر کرد و گفت: برای این تعداد طرح نیز 60 هزار 850 میلیون ریال اختصاص یافته است.

این مسئول با اشاره به تنوع آب و هوایی استان کرمان گفت: این استان دارای ظرفیت های بالای کشاورزی است که پرداختن به آنها می تواند در اقتصاد استان تاثیر مطلوبی را به همراه داشته باشد.

وی ادامه داد: در این راستا و برای تقویت کشاورزی استان کرمان، 10 پروژه کشاورزی نیز در شهرستان های ارزوئیه و شهربابک، شش پروژه در انار، پنج پروژه در فهرج و بردسیر، چهار پروژه در ریگان و زرند، سه پروژه در سیرجان و دو پروژه در راور در ایام دهه فجر به بهره برداری می رسد.

مولایی تصریح کرد: اعتبار اختصاص یافته برای کل پروژه های ذکر شده 198 هزار و 264 میلیون ریال است.



