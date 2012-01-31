صعود سودان و ساحل عاج به مرحله یک چهارم نهایی/ آنگولا حذف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ساحل عاج که پیش از این صعود خود را به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام ملتهای 2012 آفریقا قطعی کرده بود با گلهای "امانوئل ابوئه" (33) و "بانی ویلفرد" (64) آنگولا را با نتیجه 2 بر صفر شکست داد.
در دیدار همزمان این مسابقه سودان با نتیجه 2 بر یک بورکینافاسو را از پیش رو برداشت و به دلیل تفاضل گل بهتر نسبت به آنگولا موفق شد برای نخستین بار در طول 42 سال اخیر جواز صعود به مرحله بعدی را کسب کند.
به این ترتیب ساحل عاج با 9 امتیاز به عنوان تیم نخست و سودان با چهار امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت آنگولا به مرحله بعدی راه یافتند.
امشب در ادامه این رقابتها دو دیدار از گروه C برگزار میشود و طی آن نیجر به مصاف مراکش میرود و گابن با تونس دیدار میکند.
نظر شما